Giganti jsou dobití, překvapit může kdokoli. ME bude zamotané, tuší kapitánka Malá

Její první velkou reprezentační akcí byl evropský šampionát ve Švédsku v roce 2016. Teď házenkářka Veronika Malá navléká v české reprezentaci kapitánskou pásku a dnes v maďarském Debrecínu rozehraje s výběrem norského kouče Benta Dahla mistrovství Evropy utkáním proti Rumunsku.

V základní skupině Češky čeká ještě Srbsko (1. prosince) a Černá Hora (3. prosince), do další fáze postupují první dva celky. Všechny duely vysílá stanice ČT sport.

"Moc se na turnaj těšíme. Chceme předvést, co v nás už několik let je, a v Evropě se ukázat," hlásí třicetiletá Malá, levé křídlo německého Ludwigsburgu.

Český tým má na co navazovat. Na loňském mistrovství světa obsadil výbornou osmou příčku a i když poté neuspěl v kvalifikaci o olympijskou Paříž, ukázal další výkonnostní posun. "Náš výsledek na světovém šampionátu byl historický, takové se těžko překonávají. Ale to jsou zrovna myšlenky, od kterých se musíme oprostit a soustředit se jen na svoji hru. Věřím, že když to dokážeme, můžeme se přiblížit výkonům z minulé sezony," míní rodačka z Písku.

S gólmankou Petrou Kudláčkovou a pivotkou Alenou Stellnerovou patří Malá k jediným třicátnicím v národním týmu, s kanonýrkou Markétkou Jeřábkovou pro změnu ke služebně nejstarším. Právě ony rýsují týmu směr a správnou mentalitu.

"Markéta jako střední spojka rozdává úkoly, diriguje, jak se scénář na hřišti má vyvíjet. Já mám na křídle jinou pozici, mojí nejdominantnější rolí jsou rychlé protiútoky a jejich zakončení," srovnává rychlonohá křídelnice.

Vůdčí role se však nezříká. "V roli kapitánky se cítím dobře a když mohu, ráda holkám pomůžu, podpořím je. Snažím se spíš ukazovat směr. Možná tolik nerozdávám rady, spíš svým příkladem ukazuji, jak by tým měl fungovat," naznačuje Malá, která má za sebou angažmá v Oldenburgu či francouzském Issy Paris.

Na šampionátu v Maďarsku musí český tým zdolat nevyzpytatelné soupeřky. Rumunky, Srbky i Černohorky představují balkánskou sílu plnou emocí, ale také nesporné kvality.

"Je to možná nejvyrovnanější skupina na turnaji, i když za hlavního favorita považuji Černou Horu," tvrdí Malá, která ze společného působení v Paříži dobře zná třeba vytáhlou rumunskou pivotku Crinu Pinteaovou. "Je to velice kvalitní hráčka. Zrovna Rumunky posílají na mistrovství také hodně mladých hráček, budou houževnaté. Tyhle týmy mohou stejně tak s kýmkoliv prohrát, jako šíleně vyhrát. Umí se neskutečně namotivovat. Každý zápas se může opravdu pořádně zamotat a my s tím musíme dopředu počítat. Stejně tak s tím, že na mistrovství dorazí spousta jejich příznivců a atmosféra bude bouřlivá," plánuje česká kapitánka.

Zároveň doufá, že do Maďarska si najdou cestu také čeští fanoušci. "Debrecín jsem poznala v Lize mistrů, když jsme tam hrály s Bietigheimem. Je to moc hezké město, určitě ho navštívit doporučuji. Věřím, že i my budeme mít v hledišti hlasitou podporu. Chceme, aby ženská házená byla vidět. Ohlasy po minulé sezoně byly pozitivní a jsem ráda, že už je náš úžasný sport zarytý v českém rybníčku," líčí hráčka, která se v národním týmu pomalu blíží metě šesti stovek vstřelených branek.

Když se Malé zeptáte, s jakým výsledkem bude po šampionátu spokojená, s úsměvem odvětí: "Finále?!" Již s vážnou tváří vzápětí rozvádí: "Všichni vědí, že Euro je těžké, z čtyřčlenných skupin postupují jen dva týmy. Ale na druhou stranu si myslím, že turnaj nemá jasného favorita. Dřív jsme věděli, že Norsko a Francie zřejmě budou ve finále. Teď ale na klubové úrovni vidím, kolik hráček je unavených z olympiády, trápí je drobná zranění. Proto se může stát, že i týmy z nižších košů se mohou reálně dostat do čtvrtfinále, možná i do semifinále," předpovídá Malá.

Hned úvodní duel proti Rumunsku napoví, jak vysoko mohou vzlétnout české ambice. "Ale naše skupina se může hodně zamotat. Jednoznačně bude důležité, aby zápasy zvládli rozhodčí, tlak z tribun bude díky balkánským fanouškům značný. Ale tohle není naše práce. My se musíme soustředit jen na to, co můžeme ovlivnit. A to pak můžeme přetavit v dobrý výsledek," konstatuje opora českého výběru.

O role hostitelů letošního Eura, které se koná od 28. listopadu do 15. prosince, se dělí Rakousko, Švýcarsko a Maďarsko. Poprvé se jej zúčastní čtyřiadvacet týmů, které jsou rozdělené do šesti skupin. V další fázi se postupující celky seřadí do dvou šestičlenných skupin, kde je čekají další čtyři duely. Pak už je na pořadu semifinále, utkání o bronz a finálový souboj o zlato.