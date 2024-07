Český obhájce stříbra schytal penalizace. Pral jsem se s tím, uznal Rohan po postupu

Kanoista Lukáš Rohan i kajakářka Antonie Galušková bez větších problémů postoupili do semifinále závodu vodních slalomářů na olympijských hrách v Paříži.

Obhájce stříbrné medaile z Tokia skončil v dvoukolové kvalifikaci dvanáctý, debutantka pod pěti kruhy obsadila dokonce pátou pozici. Semifinále a v případě úspěchu finále ji čeká v neděli, Rohan se představí až v pondělí.

Devětadvacetiletý Rohan si v obou jízdách připsal dvouvteřinovou penalizaci. Nejprve chyboval v sedmé brance a zajel desátý čas, v druhém kole se dotkl "pětky" a původní výkon 95,63 už nevylepšil.

Postup měl ale jistý ještě před tím, než se podruhé vydal na trať. Závodníkům se započítával vždy lepší ze dvou dosažených časů.

"Tak to je takový první klíč a bylo by hodně špatné, kdybych nepostoupil," hodnotil Rohan.

"Snažil jsem se první jízdu jet opravdu hodně pohlídaně. Netlačil jsem to a vlastně mi to dost vyšlo. Kromě jednoho místa, kde jsem měl dotyk. Bylo to spíš pomalé tím, že jsem opravdu snažil si to hlídat," popisoval.

Ve druhé do toho chtěl jít víc. "Ale bohužel už nahoře mi to nevyšlo a pak jsem se s tím trošku pral. Dole jsem chtěl vyzkoušet něco k semifinále. Tak dobře se mi to nepovedlo a v semifinále to buď nepojedu, nebo to, doufám, pojedu líp," prohlásil.

Před třemi roky v Tokiu postoupil do semifinále z osmého místa a nakonec vybojoval stříbro.

"Asi bych byl radši víc vepředu, ale je to úplně jedno. Na tom vůbec nezáleží. Závodí se v pondělí," doplnil Rohan.

Z vítězství se radoval Francouz Nicolas Gestin, který se jako jediný dostal pod 90 sekund. Navíc byl jedním z šesti kanoistů, kteří se ve druhé jízdě dokázali zlepšit.

Třiadvacetiletá Galušková nejprve předvedla v areálu ve Vaires-sur-Marne čistou jízdu. S časem 96,42 se dlouho držela v čele, ale pět soupeřek ji ještě překonalo. Při druhém startu o téměř dvě vteřiny zrychlila, opět se dočasně dostala do virtuálního vedení a nakonec si o místo polepšila.

"Musím přiznat, že tomu vůbec nechci věřit. Protože nejsem schopná moc zajet dvě dobré jízdy po sobě a teď se mi to povedlo," pochvaloval si.

"Takhle nějak bych si představovala, že by mohl vypadat zítřejší program. Semifinále a finále. V semifinále nějaká dobrá jízda a ve finále to, co jsem předvedla teď. To by bylo krásné," malovala si Galušková.

V Tokiu nasála atmosféru jako předjezdkyně, teď už si vychutnala závodní premiéru. "Byl to můj první start pod olympijskými kruhy, takže to, že jsem předvedla první jízdu nějak slušnou a byla jsem do top šestky, bylo pro mě naprosto neuvěřitelné. Tu druhou už jsem jenom vylepšila. Chtěla jsem prostě jen trošku víc zariskovat. A buď to vyjde, nebo ne, protože jistotu už jsem měla. No a ono to vyšlo," řekla.

Nejrychlejší byla úřadující olympijská šampionka a jedna z nejvýraznějších postav světové kanoistiky Jessica Foxová z Austrálie. Mnohonásobná mistryně světa se jako jediná dostala pod hranici 93 vteřin.