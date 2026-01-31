Český juniorský souboj ve finále deblu ovládly v Melbourne sestry Kovačkovy

Tenistky Alena a Jana Kovačkovy triumfovaly v juniorské čtyřhře na Australian Open. V českém finále v Melbourne porazily Terezu Heřmanovou a Denisu Žoldákovou 6:1, 6:3. Nasazené jedničky ovládly duel o titul za 52 minut a turnajem prošly bez ztráty setu.
Mužskou čtyřhru na Australian Open ovládli Christian Harrison a Neal Skupski. Mezi ženami triumfovaly Elise Mertensová a Čang Šuaj.
Sestry Kovačkovy získaly druhý společný grandslamový titul v juniorské čtyřhře. Vloni zvítězily také na US Open.
Staly se prvním českým párem od roku 2015, který juniorský debl na Australian Open vyhrál. Naposledy se to povedlo Markétě Vondroušové a Miriam Kolodziejové (nyní Škoch).
Sedmnáctiletá Alena uspěla na juniorských grandslamech potřetí. Má také deblový titul z Wimbledonu 2023, který vyhrála po boku Laury Samson. Heřmanová s Žoldákovou se do finále juniorského grandslamu dostaly poprvé.
České finále v grandslamové čtyřhře juniorek se uskutečnilo poprvé. Na Australian Open bojovaly o titul tenistky z jedné země naposledy v roce 1988. Tehdy měl závěrečný zápas australské složení.
ŽIVĚUkrajina evakuuje Charkovskou oblast, čeká víc ruských útoků
Ukrajina nařídila evakuaci rodin s dětmi ze sedmi vesnic na severovýchodě země v Charkovské oblasti. Informoval o tom gubernátor Igor Syněhubov. Podobné evakuace jsou známkou postupu ruských sil v dané oblasti, napsala agentura AFP.
"To byla má motivace." Djokovič po epickém semifinále přišel s jedovatým vzkazem
Seděl v malé místnosti narvané desítkami novinářů a cítil obrovskou satisfakci. Grandslamový rekordman Novak Djokovič si opět zahraje finále Australian Open v době, kdy celý tenisový svět mluví o naprosté hegemonii světové dvojky Jannika Sinnera a jedničky Carlose Alcaraze.
Chůze, běh, posilování nebo od všeho trochu? Víme, jaký pohyb hraje klíčovou roli v délce života
Cvičit víc, nebo chytřeji? Máme být jedničky v jedné disciplíně, nebo naše tělo potřebuje spíše kombinaci nejrůznějších aktivit? Rozsáhlá harvardská studie sledovala po tři desetiletí, jak různé pohybové návyky souvisejí s délkou života – a její zjištění stojí za pozornost.
KVÍZ: Hurikán, Nonstop nebo Billie Jean. Znáte nejslavnější songy 80. let?
Pamatujete, které hity zněly v rádiích a walkmanech v osmdesátých letech? Zavzpomínejte na dobu, kdy se na českých diskotékách tancovalo na Michala Davida, Dalibora Jandu, George Michaela, Eltona Johna nebo Madonnu. V našem kvízu si můžete připomenout názvy těch nejslavnějších písní popové scény, jejich texty i interprety.