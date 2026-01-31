Přeskočit na obsah
Benative
31. 1. Marika
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Český juniorský souboj ve finále deblu ovládly v Melbourne sestry Kovačkovy

Sport,ČTK

Tenistky Alena a Jana Kovačkovy triumfovaly v juniorské čtyřhře na Australian Open. V českém finále v Melbourne porazily Terezu Heřmanovou a Denisu Žoldákovou 6:1, 6:3. Nasazené jedničky ovládly duel o titul za 52 minut a turnajem prošly bez ztráty setu.

Alena Kovačková
Alena KovačkováFoto: Profimedia
Reklama

Mužskou čtyřhru na Australian Open ovládli Christian Harrison a Neal Skupski. Mezi ženami triumfovaly Elise Mertensová a Čang Šuaj.

Sestry Kovačkovy získaly druhý společný grandslamový titul v juniorské čtyřhře. Vloni zvítězily také na US Open.

Staly se prvním českým párem od roku 2015, který juniorský debl na Australian Open vyhrál. Naposledy se to povedlo Markétě Vondroušové a Miriam Kolodziejové (nyní Škoch).

Sedmnáctiletá Alena uspěla na juniorských grandslamech potřetí. Má také deblový titul z Wimbledonu 2023, který vyhrála po boku Laury Samson. Heřmanová s Žoldákovou se do finále juniorského grandslamu dostaly poprvé.

Reklama
Reklama

České finále v grandslamové čtyřhře juniorek se uskutečnilo poprvé. Na Australian Open bojovaly o titul tenistky z jedné země naposledy v roce 1988. Tehdy měl závěrečný zápas australské složení.

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Michal David - Discopříběh
Michal David - Discopříběh
Michal David - Discopříběh

KVÍZ: Hurikán, Nonstop nebo Billie Jean. Znáte nejslavnější songy 80. let?

Pamatujete, které hity zněly v rádiích a walkmanech v osmdesátých letech? Zavzpomínejte na dobu, kdy se na českých diskotékách tancovalo na Michala Davida, Dalibora Jandu, George Michaela, Eltona Johna nebo Madonnu. V našem kvízu si můžete připomenout názvy těch nejslavnějších písní popové scény, jejich texty i interprety.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama