Fialova babička bude fandit Česku. Sedm gólů dali naposled, říká další Čechošvýcar

Hvězdný švýcarský útočník Kevin Fiala dorazil na mistrovství světa do Prahy těsně před zápasem ve skupině proti Česku. Na letišti ho vyzvedávala česká babička. Kořeny v pořadatelské zemi má také obránce Dean Kukan. A právě se Švýcarskem se čeští hokejisté znovu střetnou v dnešním očekávaném finále.

Byl to před třinácti dny velký příběh. Se startem Fialy na MS se původně vůbec nepočítalo, ale on se krátce po porodu manželky Jessicy sebral a do rodné vlasti svých rodičů přiletěl.

A hned ve svém prvním zápase na turnaji skolil právě Čechy. Při výhře 2:1 po nájezdech skóroval v přesilovce i v dovednostní disciplíně. Milou češtinou pak vyprávěl, jak pro něj na letiště přijela česká babička.

"Doufám, že bude fandit mně, určitě mně," říkal České televizi v sobotu po semifinálovém triumfu nad Kanadou s výhledem na duel o zlato.

Jestli pro něj bude finále v tomto ohledu speciální? "Je to speciální už tím, že jde o finále MS. Švýcarsko na nás může být pyšné, my sami na sebe také. Připravíme se na finále, tolik nezáleží na tom, proti komu hrajeme," pokračoval útočník Los Angeles.

Spojitost s Českem má také obránce Kukan. "Ano, táta se tady narodil. Teď už ale žije celoročně ve Švýcarsku, jen občas do Česka jede. Na MS byl před týdnem, pak musel domů kvůli práci. Nicméně mám tady sestru a další rodinu," popisoval.

Zatímco Švýcaři složili v semifinále Kanadu 3:2 na nájezdy, Češi odpoledne nečekaně rozstříleli favorizované Švédsko 7:3.

"Vždy je skvělé porazit Kanadu. Teď jsme ve finále, ale ještě není konec. Češi mají dobrý tým, oproti skupině ještě posílili o další hráče. My se však musíme soustředit na nás a naši hru. Tak je můžeme porazit," podotkl Kukan.

Co říkal na sedm českých gólů v síti Švédů? "Působivé, ale proti nám se tohle opakovat nebude," zdůraznil.

Těší se na výbornou atmosféru. Švýcaři budou v hledišti sice v menšině, ale i oni mají v Praze spoustu fanoušků. "Bude to úžasné, proti Švédsku byli čeští diváci blázniví. Musíme dobře začít, abychom je trochu utišili," říkal Kukan, klubový spoluhráč Šimona Hrubce v Curychu.

"Bude to zábava, opravdu se těším. Ve skupině to byla s Čechy obrovská bitva a zase bude. Ať vyhraje ten lepší! Těším se na opravdový hokejový svátek," přidal Nico Hischier, jednička draftu NHL z roku 2017.

Hischier si s národním týmem zahraje o medaili poprvé v kariéře, jelikož Švýcaři poprvé od roku 2018 postoupili vůbec přes čtvrtfinále. Tehdy získali v Kodani stříbro, stejně jako v roce 2013 ve Stockholmu.

Fiala a Kukan kodaňský šampionát pamatují. S nimi i brankáři Leonardo Genoni a Reto Berra, obránci Roman Josi, Michael Fora i útočníci Nino Niederreiter, Sven Andrighetto, Gäetan Haas a Tristan Scherwey.

Josi, Niederreiter a legendární Andres Ambühl mají i to druhé stříbro.

Češi zaútočí po letech 1996, 1999, 2000, 2001, 2005 a 2010 na sedmé zlato ze světového šampionátu v samostatné historii. To Švýcaři MS nikdy nevyhráli, sedm z devíti medailí získali už v 30. a 50. letech minulého století.

V dřívějších letech nebyli ani pravidelným účastníkem vyřazovací fáze mistrovství světa. Češi na ně v play off narazili jen v zápase o bronz v Curychu 1998, kde zvítězili 4:0, a potom ve čtvrtfinále 2013.

Reprezentaci tehdy jako hlavní trenér vedl Alois Hadamczik, současný prezident Českého hokeje, a měl k dispozici dvanáct hráčů z NHL. Švýcarsku ale podlehl 1:2 a soupeř došel až ke zmíněné stříbru.