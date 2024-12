Čas Švédů skončil, vyhlásili Češi. Je to reálné, sebevědomí na místě, tvrdí Garčar

Bronz a stříbro. Tyto cenné kovy přivezli čeští florbalisté z posledních dvou světových šampionátů. Letošní mistrovství světa startuje ve Švédsku už zítra a Češi si myslí na zlato. "Nabízí se to, šlo by to postupně. A není to jen bláhové přání," říká někdejší reprezentant Milan Garčar.

Jednačtyřicetiletý Garčar je z generace, která schytávala od Švédů a Finů vysoké příděly. V zápasech s nimi se pokoušela o zázrak. V posledních letech se situace změnila a z českého tábora jsou před MS slyšet pořádně sebevědomé hlasy. "Chci Švédům ukázat, že jejich čas už odešel," prohlásil reprezentační kapitán Ondřej Němeček, jinak hráč švédského šampiona Storvrety. Související Jílek překvapil světovým rekordem. Neužívám si ho, říká a poslouchá rady od Sáblíkové Zaznělo také, že Češi chtějí v Malmö vyhrát každý zápas. "Chceme se stát nejlepším týmem světa," řekl otevřeně trenér Jaroslav Berka. Podle Garčara oprávněně. "Není to překvapivé. Naši kluci jsou klíčovými hráči nejlepších týmů světa. Jsou hladoví, zdravě natěšení. Koncept naší reprezentace je hodně silný. Neříkám si, jestli MS vyhraje, ale spíš kdy," podotýká bývalý obránce. S Němečkem působí ve Storvretě zřejmě nejlepší český florbalista Filip Langer, Kalmarsund táhne zase Filip Forman. Střešovice, které v lednu vyhrály mezinárodní Pohár mistrů, zastupují hvězdy Marek Beneš a Matěj Havlas. "Přístup nároďáku se změnil s nástupem juniorských mistrů světa," popisuje Garčar. Před dvěma lety tým navázal na historické stříbro z roku 2004, se Švédy a Finy je schopný hrát zcela vyrovnané zápasy. Před rokem Češi dokonce na turnaji Euro Floorball Tour ve Švédsku domácí mužstvo přestříleli poměrem 12:8. Letošní podzimní příprava ve Finsku naopak výsledkově nevyšla. Berkovi svěřenci podlehli všem třem tradičním soupeřům včetně Švýcarů. "Každý tým tam byl v jiné fázi své přípravy, velký význam bych tomu nepřikládal. Pro mě jsou Švédové stále největšími favority, na děleném druhém místě jsme my a Finové, Švýcary vidím níže," tvrdí Garčar. Reprezentační kapitán Němeček vyprávěl o tom, jak jsou si Švédové pořád jistí vlastní "nadřazeností", byť nástup Čechů vnímají. Žluto-modrý hegemon vyhrál deset ze čtrnácti šampionátů, zbylé čtyři tituly sebrali Finové. "Švédy bych přirovnal ke Kanadě v hokeji. Pořád si budou myslet, že jsou nejlepší, i když to výsledkově může vypadat trochu jinak. Náš tým, který je atletický a odhodlaný, pro ně ale může znamenat pekelný problém. Jsou zvyklí na to, že vždy stačilo zapnout až ve finále," míní Garčar. Na posledním MS se jim to povedlo dokonale. Češi si na ně už tehdy značně věřili, jenže de facto po první třetině bylo hotovo. Švédové ve finále zvítězili 9:3 a suverénně obhájili titul. "Tehdy hráli jiný sport," přikyvuje Garčar. "Teď už svůj tým taky obměnili, hrají možná nejofenzivněji v historii, ale chybí jim takové to rutinérství. Věkový průměr se dost snížil, ti kluci hrají absolutní špičku, nicméně nemuseli by unést tlak domácího prostředí," doplňuje. Související Jako teenager sehnal miliony, radí v USA i Číně. Florbal není béčko hokeje, míní Kůra Jaké postřehy má k dalším dlouholetým velmocem Finům a Švýcarům? "Finové jsou méně čitelní, stále spoléhají na zkušenější základ. Cesta do finále pro ně může být kostrbatá. Švýcaři sice mají svůj vojenský dril, ale aktuální generaci nemají srovnatelnou s tou naší. Že nás naposledy porazili, na tom se dalo pěkně vydělat na Vánoce," směje se Garčar. Češi vstoupí do turnaje zítřejším zápasem proti Norsku v 18:30. Ve skupině je dále čekají v pondělí Švýcaři a v úterý Němci. Dva nejlepší celky postoupí rovnou do čtvrtfinále, kde by měly narazit na papírově slabšího soupeře. V semifinále už to tradičně bude s největší pravděpodobností Švédsko, nebo Finsko. Nominace českých florbalistů: Brankáři: Lukáš Bauer (Mladá Boleslav), Tomáš Jurco (Tatran Střešovice), obránci: Adam Hemerka, Lukáš Punčochář, Patrik Suchánek, Filip Zakonov (všichni Mladá Boleslav), Milan Meliš (Tatran Střešovice), Ondřej Němeček (Storvreta/Švéd.), Josef Rýpar (Linköping/Švéd.), útočníci: Dominik Beneš, Jiří Besta, Adam Delong (všichni Mladá Boleslav), Marek Beneš, Tomáš Hanák, Matěj Havlas (všichni Tatran Střešovice), Mikuláš Krbec (Sparta Praha), Adam Zubek (Vítkovice), Filip Forman (FBC Kalmarsund/Švéd.), Matěj Jendrišák (Linköping/Švéd.), Filip Langer (Storvreta/Švéd.).