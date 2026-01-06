Češi neměli sebemenší šanci, jásala švédská hvězda. Svět přitom mluví o thrilleru

Dlouhé čekání na zlato z juniorského mistrovství světa v hokeji neukončili Češi, nýbrž Švédové. I když ale předvedli přesvědčivý výkon a jejich hvězda hýřila po finále sebevědomím, o výsledek se nakonec báli.
Ne že by česká dvacítka neměla příležitosti ke skórování, ale po dvou třetinách finálového boje proti Švédsku to s ní vypadalo hodně zle. Na střely prohrávala 11:28 a na góly 0:2.
A když v prvních minutách třetího dějství inkasovala potřetí, zdálo se být hotovo.
Nakonec se ovšem rýsoval senzační obrat. Třeba finský deník Ilta-Sanomat psal o „strhujícím thrilleru“, web IIHF.com zase o tom, že Švédsko „sotva vydrželo divoký český nápor“.
Svěřenci trenéra Patrika Augusty stáhli střeleckou ztrátu na 29:35 a málem vyrovnali i skóre.
Při heroické hře v šesti bruslařích nejdřív snížil Adam Jiříček, načež zdánlivě nepřekonatelného švédského brankáře Lova Härenstama pokořil ještě Matěj Kubiesa. To už sice do třetí sirény zbývalo jen 24 vteřin, ovšem po buly Češi opět pronikli do útočného pásma…
Rodící se paniku Tre kronor definitivně zastavil až obří talent Ivar Stenberg, který dospurtoval za švédským vyhozením a uklidil puk do prázdné brány.
S ohledem na dramatickou koncovku mohou překvapit slova jiného Švéda s hvězdnou aurou Victora Eklunda, který po výhře 4:2, k níž přispěl zápisem 1+1, působil nadmíru sebejistě.
„Věděl jsem celou dobu, že vyhrajeme. Jsme prostě příliš dobří, nejlepší tým. Česko nemělo sebemenší šanci,“ líčil útočník švédské stanici SVT.
Na druhou stranu ho v tu chvíli ovládaly emoce. Rozhovor poskytl hned po triumfu přímo na ledě.
A ač se to nemusí zdát, pro Švédy je juniorské zlato obřím úspěchem. Severská země sice dlouhodobě produkuje nejvíc talentů v Evropě, ale na mistrovství světa dvacítek se jí až tolik nedaří. Kolikrát zářila v základní skupině, jenže ve vyřazovacích bojích vyhořela.
Loni skončila čtvrtá poté, co v mimořádně dlouhých nájezdech nestačila na Čechy. Jako neúspěšný exekutor u toho byl i Eklund.
Celkově mají Švédové teprve třetí zlato, čekali na něj 14 let. Pro srovnání: čeští junioři se stali mistry světa dvakrát, finští pětkrát.
Ironií je, že netrpělivé vyhlížení titulu ukončili hráči ročníku 2006, od kterých se toho moc neočekávalo. Měli sice vydatnou pomoc od mladších supertalentů, jako je hvězda příštího draftu NHL Stenberg, ovšem právě oni tvořili největší část týmu. Týmu, který na šampionátu v Minnesotě ani jednou neprohrál.
„Tři nebo čtyři roky se o nás mluvilo s despektem, byli jsme prý tou nejhorší skvadrou v historii. Je hezké všem ukázat, že se pletli,“ promluvil za ročník 2006 kapitán zlaté party Jack Berglund.
