"Byli jsme vyčerpaní." Sikora nechápal, kde Češi našli síly k závěrečnému povstání

Finále mistrovství světa proti Švédsku bylo posledním zápasem za hokejovou dvacítku pro kapitána Petra Sikoru. Kýžené zlaté tečky se talent extraligového Třince nedočkal, k loňskému bronzu přidal do sbírky po porážce 2:4 stříbro. Přes prohrané finále v rozhovoru pro Českou televizi uvedl, jak moc je na mužstvo hrdý.
"Je to určitě škoda... Jsem ale na všechny hrozně pyšný a kluci to ode mě v šatně určitě uslyší," řekl Sikora a ztěžka zadržoval slzy prvotního návalu zklamání.
Svěřenci kouče Patrika Augusty po vyčerpávajícím semifinálovém dramatu proti Kanadě (6:4) neměli ani 24 hodin na zotavenou. O to těžší pro ně bylo dobývání švédské branky, v níž byl navíc velmi pozorný gólman Love Härenstam. A velkou měrou mu mnoha bloky vypomohli hráči před ním.
"Určitě už chyběly síly. Bylo to už strašně těžké. Je to obrovská škoda, ale už jsme byli vyčerpaní," přiznal Sikora. "Na konci jsme ze sebe ještě vyždímali poslední síly, ale bohužel už to nevyšlo," dodal dvacetiletý rodák z Karviné.
Čeští mladíci inkasovali v každé třetině a postupně tak nabrali tříbrankové manko. Přestože dřeli do úmoru, Härenstama se jim nedařilo překonat. Když už se to podařilo, střela Adama Jiříčka, která by krátce před druhým švédským gólem znamenala vyrovnání, skončila na tyčce.
V závěru už se zdálo, že nemůže nic odvrátit radost výběru "Tří korunek", ale přišel fantastický závěr Čechů. Během tři a půl minuty dlouhé hře bez gólmana mačkali Seveřany málo vídaným způsobem. A ti nevěděli, kde jim hlava stojí.
Češi mohli jen litovat, že se po prvním gólu při power play v podání Adama Jiříčka v čase 57:36 ujala při další sérii šancí až střela Matěje Kubiesy přesně o dvě minuty později a na vyrovnání už tak nezbývalo příliš času.
"Kde se to v nás ještě vzalo? Nevím... Chytili jsme druhý dech. Bohužel už bylo pozdě," litoval Sikora.
Hyundai sází na humanoidní roboty, mají převzít rizikové práce
Jihokorejská automobilka Hyundai Motor plánuje od roku 2028 nasadit v amerických továrnách humanoidní roboty. Mají přispět k automatizaci rizikových a opakujících se výrobních úkolů. Firma, která vyrábí auta i v České republice, to uvedla v pondělí na veletrhu spotřební elektroniky (CES) v Las Vegas.
Silné zemětřesení zasáhlo západní Japonsko, zastavilo šinkanseny
Západní Japonsko v úterý postihly silné otřesy, které si podle prvních informací vyžádaly několik lehce zraněných. Přerušen byl také provoz japonských rychlovlaků šinkansen. Otřesy dosáhly síly 6,4 stupně Richtera, ale vlna tsunami naštěstí nehrozí, uvedla agentura AP s odvoláním na místní úřady.
Prudké povodně pokryly ostrov bahnem a troskami. Indonésie hlásí mrtvé a pohřešované
Nejméně 14 obětí si dosud vyžádaly prudké povodně, které v úterý po silných lijácích postihly indonéskou provincii Severní Sulawesi. Čtyři lidé se stále pohřešují, informovala agentura Reuters s odvoláním na oficiální činitele.
ŽIVĚCaracas po únosu Madura zažil noc dronů, střelby a výbuchů
U prezidentského paláce v Caracasu se v pondělí večer objevily neidentifikované bezpilotní letouny a ozývala se střelba a výbuchy, když proti dronům zasáhly bezpečnostní složky. Napsala to dnes agentura AFP a web Infobae s odvoláním na svědky. Incident se stal dva dny poté, co autoritářského prezidenta Nicoláse Madura v sobotu unesly americké jednotky do Spojených států.
Mrazivá vlna trvá, na Šumavě bylo ráno opět méně než 20 stupňů pod nulou
Úterní ranní teploty na Šumavě opět přesáhly hranici minus 20 stupňů Celsia. Nejchladněji naměřili na stanici Perla poblíž Kvildy na Prachaticku, kde bylo minus 25,5 stupně Celsia. Uvedl to Petr Frühbauer z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Úterní ráno přesto nebylo tak chladné jako to pondělní.