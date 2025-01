Byli jsme v zákopu pod palbou ze všech stran. Teď přišla nová armáda, prohlásil Jágr

Dosavadní majitel hokejistů Kladna Jaromír Jágr doufá, že se po prodeji 80 procent akcií podnikateli Tomáši Drastilovi podaří Rytíře postupně posunout až ke špičce extraligy se šancí na zisk titulu. O této sezoně se mluvilo jako o pravděpodobně poslední v kariéře druhého nejproduktivnějšího hráče historii NHL. Ale není zatím jisté, jestli tomu tak opravdu bude.

"Je to složitá otázka. Tak daleko bych se nevydával. Zůstal bych u toho, že osobně bych byl rád, kdybych dokončil letošní sezonu. Dokončil ji úspěšně, to znamená vyhnout se baráži a udělat poprvé v mé kariéře (v roli majitele) play off s kladenským týmem. Jestli se to povede, nebo ne, od toho bych se potom odrazil. Odpověď bych si nechal na později," řekl Jágr.

Na pozici většinového majitele Rytířů byl o roku 2011, kdy klub převzal po otci. "Každá cesta, která má být úspěšná, má několik etap. Já nevěřil, že bych dokázal sám dovést klub, kam bychom si to všichni přáli. Ani se mi to z různých důvodů nepodařilo. To byl první moment, kdy jsem o tom začal uvažovat. Když jsem oznámil, že chci aktivně hrát," prohlásil Jágr.

"Vím, že profesionální hokej je tak náročný, že pokud během toho řešíš i něco jiného, absolutně ti nezbyde čas se zlepšovat, být platný pro mužstvo. Viděl jsem to i sám na sobě. I z toho důvodu jsem začal přemýšlet, jestli tady není někdo, kdo by měl o klub zájem. Pár bohatých lidí se ozvalo," vyprávěl Jágr.

Kladno se třikrát za sebou zachraňovalo v extralize až v baráži a aktuálně je předposlední. "Nebyli jsme schopní konkurovat v posledních třech čtyřech letech, co jsme byli v extralize. Nároky hráčů jdou víc a víc nahoru. A bez finančně silného partnera není možné silným týmům konkurovat. Nechci jít do detailů, ale pan Drastil nebyl jediný zájemce o klub. Byli tři, kteří měli stejnou nabídku. Dostali čas, aby se k ní vyjádřili, a nejdůležitější podmínkou bylo, že pokud chcete koupit, musí zůstat na Kladně," podotkl Jágr.

V roce 2011 převzal klub narychlo, aby jej zachránil po konci svého otce od možného krachu či stěhování. "Já ukončil sezonu na mistrovství světa v Bratislavě a během něj jsem musel udělat jedno rozhodnutí. To bylo, že se pokusím zpátky hrát v NHL a zakončím tam kariéru. Myslel jsem si, že je to jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v tomto roce," vzpomínal Jágr na dobu po angažmá v Omsku.

"Ale pak jsem se vrátil domů a otec říká, že má pro mě jednu zprávu. Že mám jeden den na to, abych se rozhodl, jestli budu pokračovat a budu majitelem Rytířů Kladno, anebo klub se musí stěhovat do jiného města. Rozhodoval jsem se srdcem. Věřím, že většina lidí by udělala to samé," prohlásil.

Původně řídil klub při působení v NHL a na začátku roku 2018 se vrátil. "Chtěl jsem se vrátit a důstojně zakončit moji kariéru v NHL, kde jsem nakonec strávil dalších sem let, což jsem absolutně nečekal. O to to bylo těžší," konstatoval Jágr.

"Nevěděl jsem, do čeho jdu. Bylo to 14 let nahoru a dolů, ale věřím, že jsem se během té doby stal mostem, po kterém nový majitel přechází a dokončí, co se tady začalo. Rád bych poděkoval několika lidem, kteří mi pomohli během těch let. Městu Kladnu, skvělým fanouškům, kamarádům, speciálně Vencovi Bartošovi, který mi pomohl ze začátku, a hlavně našim sponzorům, bez kterých bych neměl šanci to dělat."

Věří, že dělal maximum. "I když pro některé lidi a fanoušky ta moje etapa možná byla hrozně dlouhá a neúspěšná. Použiju přirovnání. Byli jsme v zákopu, kde po nás všichni stříleli, my přežili, teď nás přišla zachránit nová armáda. A věříme, že dobudeme cíl, co jsme si dali. My jsme v době, kdy já byl majitelem a všichni věděli, že jsme na tom nebyli finančně nejlépe, měli nejmenší rozpočet, byli jsme ti poslední, kterým byli hráči nabízení. To by se mělo změnit. Ale hrozně rád bych, abychom podepisovali hráče, co mají charakter a chtějí hrát za Kladno," uvedl Jágr.

Věří, že útok na titul bude v budoucnu reálný. "Možná pro spoustu fanoušků to bude znít směšně, že budeme mluvit o titulu. Na druhou stranu bychom byli špatní majitelé, kdybychom o něm nemluvili. I před sezonou jsem na otázku o cílech odpověděl, že chci vyhrát titul. A to jsme byli třikrát za sebou v baráži. Můj cíl je jasný. Ano, mluvíme o titulu. Věříme, že bude hrát Kladno důstojnější roli, ale proč si nedat nejvyšší cíle. Titul se nedá koupit. Každý hráč má svoji úroveň, kvalitu, ale když mu dáš víc peněz, neuděláš z něj ze dne na den lepšího hráče. Je důležité peníze dávat těm, kteří si to zaslouží," konstatoval Jágr.

Se svým dalším zapojením do klubu nechce přebíhat. "Měli bychom mít jediný cíl - zachránit letošní sezonu, od toho se odrazit. A majitel zmínil, že jakékoli změny budou řečené po sezoně," řekl Jágr, o jehož služby mají zájem i v Pittsburghu, který loni v únoru slavnostně vyřadil jeho dres s číslem 68. "Myslím, že prezident klubu by měl přijet v půlce února. Rád ho uvidím. Uvidím, s čím přijdou. To ale neznamená, jestli bych odcházel, nebo neodcházel. Ty nabídky a otázky jsem dostával v posledních třech čtyřech letech. Kdybych chtěl odejít, měl jsem možnost už dříve. Těžko říct, o čem se budeme bavit a jak se rozhodnu," uvedl Jágr.

V současnosti se soustředí jen na Rytíře. Další posílení před páteční uzávěrkou přestupů klubu komplikuje skutečnost, že by nová akvizice nestihla odehrát před případnou baráží požadovaných 15 zápasů v kladneském dresu. "V nejkrásnějším světě bychom rádi udělali play off, vyhnuli se baráži a koukali nahoru, ale jsme realisti a musíme koukat dolů," prohlásil Jágr.