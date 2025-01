Brity pohoršila "ostuda" jejich oblíbence Macháče. Kritika míří na celý český tým

Na jedné straně tenis ohromující kvality, na straně druhé další skreč kvůli křečím a salva negativních emocí. Ambivalentní vystoupení Tomáše Macháče na týmovém United Cupu v Sydney zaujalo celosvětovou tenisovou veřejnost. Britské experty chování českého hráče šokovalo, do budoucna zpochybnili jeho šance útočit na velké tituly.

Protagonisté populárního pořadu The Tennis Podcast patří už dva roky k velkým fanouškům Tomáše Macháče.

Čech se dokonce dostal do přehledu jejich specifické tenisové terminologie: od Australian Open 2023 o něm s nadsázkou referují jako o "nejlepším hráči světa".

"Činíme tak od chvíle, kdy jsme se ocitli na jeho tréninku a z pár metrů jsme všichni jako opaření sledovali, jak odehrává tu nejneuvěřitelnější výměnu, jakou jsme kdy viděli. Od té doby sledujeme jeho progres a vychvalujeme ho, kde můžeme," vysvětlují Britové na svých webových stránkách.

O to nepříjemnější šok zažili, když minulou sobotu sledovali Macháčův výbuch v semifinále United Cupu proti Američanovi Tayloru Fritzovi.

Čech světové čtyřce zatápěl a měl ji na lopatě. Od stavu 7:6, 5:2 ale neproměnil dva mečboly a už nezískal ani hru.

Na lavičce dvakrát spustil explozi nadávek, stěžoval si na křeče a za stavu 5:6 duel vzdal, k překvapení všech přítomných včetně rozhodčího i Fritze.

"Nejsem schopná dost dobře vysvětlit, co to vlastně udělal," nechápala v podcastu jeho zakladatelka Catherine Whitakerová.

"Nechápal to nikdo, prostě odkráčel k síti a zápas ukončil. Prý měl křeče, ale v průběhu druhého setu to tak vůbec nevypadalo. Tím to nechci zpochybňovat, ovšem spíš to na mě působilo, jako by nad sebou úplně ztratil kontrolu," pokusil se její kolega David Law o vysvětlení.

Podle něj mohly Macháčův fyzický stav ještě výrazně zhoršit právě vypjaté emoce, kterým podlehl.

"Křeče jsou často spojené se stresem. Rozumím tomu, není to tak, že bych s ním nesoucítil. Ale pokud chcete, aby vás brali vážně, nemůžete se chovat takhle," prohlásil Law s tím, že Macháčovo chování viděli všichni soupeři, kteří teď ví o jeho slabých stránkách.

Třetí pravidelný člen podcastu Matthew Roberts nepochyboval o tom, že Macháč skutečně trpěl křečemi.

"Měl s tím problémy i v minulosti a bylo vidět, že se mu kapitán Daniel Vacek snaží pomoct masáží. Tu situaci ale hrubě nezvládl. Jeho vzteklá reakce byla trapná, až ostudná," prohlásil Roberts a zkritizoval i celý český tým.

Výsledek frustrace, která pramenila z dalšího zápasu, který musel Tomáš Macháč za český tým předčasně vzdát kvůli zranění. 🤯pic.twitter.com/756ZJY9F6C — Sporťák (@SportakCZ) January 4, 2025

"Nikdo z nich to nezvládl dobře. Nikdo se nepokusil Macháče uklidnit a situaci nějak řešit. Celý ten závěr byl opravdovým zklamáním," dodal.

Agresivně přeškrtnuté Macháčovo jméno

Všechny tři britské odborníky Macháčův výbuch mrzel. Zvlášť po skvělých výkonech předváděných v Sydney během United Cupu. Ty naznačovaly další progres českého hráče.

"Nevypadal už jako ten Tomáš Macháč, který má čas od času záblesky špičkové hry. Vypadal jako hráč s kvalitou nejlepší světové pětky. Člověk si říkal: Je to tady, je tu nový kandidát na největší tituly. Jenže potom se doslova rozpadl na kousky," řekl Law.

Podle Robertse má Macháč dva velké problémy a je třeba, aby je do budoucna řešil. Jedním jsou časté křeče a druhým hlava.

"Jsou to věci, které ho budou držet zpátky. Protože jeho tenis ho zpátky držet nebude. Jeho tenis je neuvěřitelný," podotkl obdivně.

"Servíruje lépe než kdy předtím, jeho flexibilita i síla jsou fenomenální. Dokáže ublížit nejlepším hráčům na světě. Ale pokud se nedokáže kontrolovat v hlavě, je na místě pochybovat, zda bude hrát nějakou zásadní roli v opravdu velkých zápasech. Což by byla strašná škoda, vzhledem k jeho talentu," dodal Roberts.

Podobně se vyjádřila i Whitakerová. Ta ale příliš nevěří, že by byl Macháčův "problém s hlavou" snadno řešitelný.

"Nemyslím si to, po tom, co jsem viděla v sobotu. Byla jsem naprosto šokovaná," přiznala.

Macháče prý měla na širším seznamu pro "fantasy tenis", který hraje s kolegy. "Síla, s níž jsem v sobotu jeho jméno přeškrtala, byla velmi agresivní. Šlo o značně násilné zneužití propisky," rozesmála své kolegy na závěr rozsáhlé analýzy momentálního rozpoložení 26. hráče světa.