Božský výkon Curryho zachránil Dream Team. Srbové se vztekali na rozhodčí

Devětatřicetiletý LeBron James předvedl v semifinále basketbalového turnaje teprve čtvrtý triple double v olympijské historii, oslavovaným hrdinou po vydřené výhře Američanů nad srbským týmem 95:91 byl ale Stephen Curry.

Po nevýrazných výkonech v předchozích zápasech rozehrávač Golden State potvrdil pověst obávaného kanonýra a s 36 body se postaral o nejlepší střelecký výkon na turnaji. Novým maximem bylo i jeho devět trojek ze 14 pokusů.

"To byl božský výkon," řekl s obdivem Curryho spoluhráč Kevin Durant, který může získat v sobotním finále s Francií už čtvrté olympijské zlato. "Bylo to těžké, protože se mu zdálo, že se tady trápí. Pořád jsme si říkali, že za to může každý večer vzít vždycky někdo jiný. A dneska se ukázal on. Tohle byl Steph. Střílel a střílel, získával míče a završil to nájezdem. Byl to jeden z nejlepších zápasů, jaké jsem ho viděl odehrát," chválil Curryho nejužitečnější hráč NBA z roku 2014.

Durant byl pro změnu s 23 body nejlepším střelcem úvodního zápasu na turnaji proti Srbům, který Američané vyhráli 110:84. Tentokrát měli proti Nikolu Jokičovi a spol. mnohem více práce, když prohrávali až o 17 bodů a výhru vybojovali až v závěru.

"Byl to jeden z nejlepších zápasů, co jsem zažil," řekl trenér USA Steve Kerr, který jako hráč získal pět titulů v NBA a další čtyři vybojoval s Golden State v roli kouče. Několikrát ocenil výkon srbských basketbalistů, kteří dlouho drželi naději na senzační výhru nad vítězi posledních čtyř olympiád. "Byli perfektní. Odehráli dokonalý zápas. Donutili nás jít na maximum našich možností. A kluci byli ve čtvrté čtvrtině neuvěřitelní. Dokázali to."

James si připsal druhý triple double pod pěti kruhy po roce 2012 díky 16 bodů, 12 doskokům a 10 asistencím. Ceněný zápis na olympijských hrách zvládli už jen Alexandr Bělov (1976) a Luka Dončič (2021).

"Vždycky se snažím hrát pro tým a udělat od všeho trochu. Spoluhráči mi věří a já se dokázal díky nim prosadit," řekl nejlepší střelec v historii NBA, který má olympijské zlato z let 2008 a 2012. "Je mi 39, je to moje dvaadvacátá sezona. Nevím, kolik příležitostí a takovýhle okamžiků ještě přijde, abych mohl o něco bojovat a hrát velké zápasy. A tohle byl velký zápas," uvedl James.

Srbové se po promarněné šanci na třetí olympijské finále zlobili na rozhodčí. "Jsem naštvaný, protože jsme neměli jejich respekt," řekl kouč Svetislav Pešič. "V Srbsku se říká, že kdo prohraje, má právo se zlobit. Musím to říct, protože nejlepší hráč na světě střílel za 37 minut jen čtyři trestné hody," poukázal na Jokičovu bilanci.

"Pokud náš nejlepší střelec (Bogdan Bogdanovič) odehraje 32 minut a má jen jednu šestku, znamená to, že se dělo něco divného. Nesnižuji jejich vítězství, přeji jim hodně štěstí. Ale dnes to bylo zvláštní," dodal Pešič. Jeho svěřence čeká v sobotu zápas o bronz proti mistrům světa Němcům.

Celkově byl poměr trestných hodů 14:12 pro Američany. "O rozhodčích nikdy moc nemluvím. Oni tady budou pískat dál, takže se o nich teď ani bavit nemůžeme. Chtěl jsem vyhrát i nad nimi," řekl Bogdanovič, který dal 20 bodů.