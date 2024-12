Bohemka začne stavět už příští rok. Přestavba Ďolíčku vyjde na 350 milionů

Prvoligový fotbalový klub Bohemians 1905 by chtěl na konci příštího roku začít s plánovanou modernizací stadionu. Rekonstrukce Ďolíčku by měla vyjít na 300 až 350 milionů korun, odhadl na tiskové konferenci předseda představenstva Pražanů Dariusz Jakubowicz.

Kapacita stadionu by měla vzrůst na 7795 diváků, další místa by mohla přibýt v případě jejich přeměny na stání. "Klokani" plánují během rekonstrukce dál hrát v Ďolíčku zápasy, hotovo by mělo být nejpozději do pěti let.

Bohemians v listopadu získali dlouhodobý pronájem stadionu na dalších 60 let, mohou se proto pustit do potřebných úprav Ďolíčku, který již přestává stačit současným požadavkům. Kvůli nevyhovujícím parametrům museli "Klokani" vloni v létě hrát domácí zápas v kvalifikaci Evropské konferenční ligy proti Bodö/Glimt v azylu na Letné, kde sídlí Sparta.

"Rekonstrukci budeme provozovat na svůj vlastní náklad. Rekonstrukce ze strany města se měla pohybovat okolo 700 milionů korun. My jako privátní firma dosáhneme nižších částek. Nějaká limitní částka, na kterou vidím a jsem schopen profinancovat, je v tuhle chvíli okolo 300 až 350 milionů korun," řekl Jakubowicz.

"Budeme to muset zaplatit z rodinných peněz. Ale budeme to samozřejmě financovat přes klub tak, aby celá investice patřila klubu. Předpokládám půjčky do klubu, kterými to budeme financovat. Nějaké prostředky jsem dokázal vydělat a vygenerovat. Je to o tom, že když to do toho nedáme, nebudeme tu moci hrát a klub by musel Ďolíček opustit. Hrát někde jinde nebo v pronájmu by mohl být pro klub konec, je to otázka života a bytí," doplnil spolumajitel klubu.

Současná kapacita Ďolíčku je 6300 míst. Nově vznikne takzvaná jižní tribuna za brankou u tramvajové zastávky a celý stadion bude propojen. Klub počítá se zachováním výšky stávající hlavní tribuny, podle níž by se měl přizpůsobit zbytek arény. Za tribunou vznikne přístavba, zachováno by ale mělo zůstat takzvané náměstíčko, kde se scházejí fanoušci. "Klokani" se při projektování jedné z tribun částečně inspirovali stadionem La Bombonera v Buenos Aires, kde sídlí slavný klub Boca Juniors.

"Kapacita by měla být 7795 diváků na sezení včetně skyboxů. Uvažujeme i o tom, že by severní a jižní tribuna měly takzvaná safe standing místa, tedy místa na stání. Tím by se kapacita zase navýšila a mohli bychom se dostat až na 9500 míst," přiblížil ředitel klubu Darek Jakubowicz, syn spolumajitele klubu.

Přestavba bude probíhat v pěti etapách a klub neplánuje, že by se během jejího trvání načas přesunul do azylu na jiný stadion. "Rekonstrukce by neměla omezit fungování našeho klubu. Nepočítáme s tím, že by klub musel hrát nějaké zápasy mimo Ďolíček. První zásah do chodu bude až při rekonstrukci hlavní tribuny. Tam budeme muset řešit hlavně přesunutí sportovního zázemí," uvedl Darek Jakubowicz.

"Musíme vše naplánovat tak, aby to probíhalo za chodu, tedy v sezoně. Nyní jsme před dokončením studie. Příští rok máme výročí klubu. Byl bych byl moc šťastný, kdybychom se vším začali na konci příštího roku. Ale to je spíš přání, ještě nemáme v ruce ani prováděcí dokumentaci pro územní a stavební řízení. Ale ten příští rok není úplně nereálný termín. Jednotlivé etapy bychom chtěli dělat vždy po roce. Takže hotovo by mělo být za pět let, když se nebude dařit více," doplnil Dariusz Jakubowicz.

Zrekonstruovaný stadion bude splňovat parametry pro pořádání mezinárodních zápasů. "Stadion by měl splnit normy UEFA 3, spíše UEFA 4. To znamená, že by teoreticky mohl hostit i kvalifikační utkání národního týmu. Byť to asi není pravděpodobné kvůli kapacitě. Ale hrát tu předkola i skupiny evropských pohárů nebude problém," řekl Darek Jakubowicz.