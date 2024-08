Bičík: Spartě nic nevyčítám, snu se musí něco obětovat. Boleslav? To jsem čuměl

"Před pohárovou odvetou v Maďarsku byl v Mladé Boleslavi odvolán trenér David Holoubek. Doslova jsem čuměl, vystřídat trenéra možná před rozhodujícím zápasem podzimu je hodně nestandardní a neobvyklé," říká bývalý brankář David Bičík v komentáři pro Aktuálně.cz k víkendovému dění v české fotbalové lize.

Tři naši zástupci v evropských soutěžích - Slavia, Plzeň a Mladá Boleslav - si před odvetami, kdy se rozhoduje, zda budou hrát v základních skupinách, odložili zápasy. Považuju to za správné. Jestli to tak chtějí, má se jim vyhovět, jde o celý český fotbal.

I když se zdá, že sezona je teprve na začátku a hráči musí mít dost sil, jet anglické týdny je vyčerpávající. Jde především o cestování a někdy přes celý kontinent.

Mužstva zůstávají zpravidla do druhého dne, Slavia cestuje o den dříve, pak vám zbývá jeden předzápasový trénink a jde se na to. Ani soupeřům by to nemělo vadit, mají o tři dny více na přípravu, zápasové ztráty se pak doženou.

Před odvetou v Maďarsku byl v Mladé Boleslavi odvolán trenér David Holoubek. Doslova jsem čuměl, vystřídat trenéra možná před rozhodujícím zápasem podzimu je hodně nestandardní a neobvyklé.

Davida znám dlouho, tykáme si, ve Spartě vedl mládež, pak byl asistentem A-mužstva a na čas ho i převzal. S mládeží pracovat umí, mám ho rád jako upřímného a kamarádského kluka. Ale nevím, co se dělo v Mladé Boleslavi, jak fungovaly vztahy. Je to věc vedení klubu, ovšem jak říkám - je to hodně neobvyklé.

Plzeň naopak pustila do německé Bundesligy stopera Robina Hranáče, udává se částka až 300 milionů korun. Přišla nabídka, která se neodmítá. Za obránce se takové sumy nedávají, je to pro ni skvělý obchod.

Námitku, že měl jít až po odvetě ve Skotsku, beru, ale v pátek už by na stole neležela. Může se přihodit cokoli, Hoffenheim koupil hráče, který je zdravý a prošel prohlídkou.

Sparta se Slováckem doma jen remizovala, přišla o první body. Mnozí to přičítají tomu, že se víc soustředí na odvetu v boji o Ligu mistrů.

Vůbec jí to nevyčítám. Liga mistrů skoro po dvaceti letech by byl naplněný sen jedné generace, nejen fanoušci se na ni moc těší. To už stojí za to něco obětovat.

I když má široký kádr a měla by zápas doma zvládnout i v proměněné sestavě, devět změn je přece jenom moc. Někteří hráči se na hřišti v ostrém zápase setkali poprvé, nejsou mezi nimi mechanismy, nevědí, co druhý udělá.

O poločase trenér Friis poslal na trávník tradiční opory, které si měly odpočinout. Sparta nevyhrála, ale domácí soutěž je dlouhá, dá se to dohnat. Na rozdíl od Ligy mistrů.

Nechtěl bych nijak podceňovat Slovácko. Obralo o body už Slavii, je to nepříjemný soupeř. V konci zápasu měl Juroška výbornou šanci, mohlo na Letné i vyhrát.

Navíc skvělý výkon podal Krmenčík. Gól trefil skvěle, brankář Vindahl stál kousek výš, jak je u něj obvyklé, aby sbíral pasy za obranu, proti takové střele nemohl nic dělat. Krmenčík mě dvakrát přehodil, když ještě hrál za Plzeň, je v koncovce chytrý fotbalista.

Zápas dvou týmů, které se mají v tabulce posouvat výš, Baníku s Libercem, rozhodl svým kopacím uměním brazilský legionář Ewerton. Byl k nezastavení. Přitom první půlka vyzněla víc pro hosty. Liberec přebudovává mužstvo, má nějakou vizi, ale, jak už jsem říkal, potrvá to delší dobu, než by si někdo přál.

Potřetí za sebou se trefil Júsuf Hilál, byť proti Spartě a nyní proti Jablonci to Bohemce doma body nepřineslo. Ale bahrajnský útočník má formu, daří se mu.

Trenér Jaroslav Veselý o něm prohlásil, že vyzrál, že víc myslí na mužstvo než na sebe. Už je v české lize více let, plní i taktické pokyny, což u fotbalistů z jeho části světa není automatické, nejsou k tomu vedeni. Je to silná osobnost.

Bohemians doma opět prohráli, přitom měli 25 zakončení. V tom je hlavní podstata jejich nezdaru - neproměňování šancí.

Vůbec se nepovedl zápas teplické obraně, Karviná měla hodně šancí a proměňovala je. Když jsem se dozvěděl výsledek, dost mě překvapil, když jsem však pak viděl sestřihy utkání, nedivil jsem se.

Trenér Zdenko Frťala vzal všechno na sebe, že vybral špatně základní sestavu, bylo to od něj sympatické. Pro Teplice je však nejlepší rychle na tento zápas zapomenout.

České Budějovice prohrály vysoko i na Dukle, 0:3 je moc, mají pořád nula bodů a hrozivé skóre 1:19. Trenér Franz Straka to vystihl - nehráli špatně, měli zápas i dlouho pod kontrolou, ale neproměnili ani ty nejvyloženější šance. Nigerijský Adediran šel na brankáře Hrušku dvakrát sám, nic z toho nebylo.

Dukla uspěla dvakrát po autových vhozech do pokutového území. Míče nešly až do malého vápna, kde by je měl brankář sesbírat. Vybavuju si, že to jsem zažil v kazašské Karagandě, to byli atleti, kteří to házeli až před branku.

Na Julisce českobudějovický brankář po centru jít nemohl, obránci si měli ohlídat první hlavičku, která míč prodlužovala, a pak zakončující hráče. Ukazuje se však, že auty mohou být velice účinnou standardní situací, pokud je mužstvo umí využít.

David Bičík Fotbalový komentátor Aktuálně.cz Někdejší fotbalový brankář. Narodil se 6. dubna 1981.

Mistrovský titul získal v Česku se Spartou a Libercem, na Slovensku se Slovanem Bratislava. Dva roky působil v Turecku. V české fotbalové lize odchytal 136 zápasů, ve 49 udržel čisté konto. Nastupoval i za Kladno a Plzeň.

V mládežnických reprezentacích odchytal osm zápasů. Foto: David Sedlecký, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons