Bičík: O titulu je po derby rozhodnuto. Problém Slavie pojmenoval Holeš výstižně

"Slavia měla v derby půl hodiny početní převahu, kterou nevyužila. Přišlo mi, že se snažila hrát pořád stejně, což byly centrované balony," říká bývalý ligový brankář David Bičík v komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové Fortuna:Lize.

O titulu je podle mého rozhodnuto. Kdyby Slavia využila třicetiminutovou přesilovku, hodně by se obhajoba Spartě zkomplikovala, byl by na ni větší tlak.

Jenže to se nestalo. Teď jsem přesvědčen, že už to Letenští nepustí.

Derby se mi docela líbilo. Viděl jsem sice už lepší fotbaly, ale hlavně nebylo tak vyhrocené jako na podzim. Musím především pochválit oba gólmany, chytali výborně.

Jindra Staněk v první půli podržel Slavii, byl skvělý, ve druhém poločasu se předvedl i sparťanský Vindahl.

Slavia měla půl hodiny početní převahu, kterou nevyužila. Přišlo mi, že se snažila hrát pořád stejně, což byly centrované balony.

Ale extrémně hráčům nešly. Lítaly jim všude možně, chodily za bránu, přetahovali je. I tak se do pár šancí dostali. Nevyužili je, zase musím pochválit Vindahla.

Ze strany Slavie mi chybělo nějaké překvapení, předfinální chytrá přihrávka, která by soupeře zaskočila. Co umí Marek Matějovský nebo předváděl Bořek Dočkal. Nebo Pepa Hušbauer, když byl ve Slavii.

Tuhle úlohu měl plnit Petr Ševčík nebo střídající Zafeiris, ale moment překvapení tam nebyl. Jen monotónní - centr, centr. Na náhodu. Sparta má vzadu dobrou výšku, výborné hlavičkáře, poradila si s tím.

Slávistický kapitán Tomáš Holeš si posteskl, že mužstvo neumí porážet přímé konkurenty. Pojmenoval to pravdivě a výstižně. Když si člověk spočítá, kolik je to bodů, tak tím o titul skutečně přišlo.

Je těžké dobrat se toho, čím to je. Určitě nebyla v každém utkání horší. Trenér Jindra Trpišovský si dělá pečlivý rozbor každého zápasu, ale vracím se k derby, kde mi chybělo něco překvapivého. A to se týkalo i celé sezony. Slavii soupeři dobře znají a vědí, na co se mají připravit.

Sparta takové hráče má, byť jsou to spíše cizinci. I střeleckou formu prokazuje srbský legionář Birmančević, technicky se umí prosadit Fin Kairinen nebo Albánec Laci. To je něco navíc, co rozhoduje.

Zaráží mě u Sparty počet vyloučených. Je jich skutečně hodně. Některé červené karty byly úplně zbytečné, ale jiné docela chápu, i když mužstvo poškodily.

Jako v derby. Hráč do něj jde namotivovaný jako blázen, sám jsem to zažil. V 60. minutě Haraslín zajel do protivníka u rohového praporku. Chtěl vybojovat balon, ovšem tohle je přece nesmysl. Sparta by se toho měla vyvarovat, dá se s tím pracovat.

Na druhou stranu to dokazuje obrovskou chuť uspět, vyhrát, získat titul. Je na nich vidět, jak strašně chtějí, až jsou přemotivovaní.

V prostřední skupině uspěly Teplice a Hradec Králové. Je to pro mne trochu překvapení. K Liberci mám hodně úzký vztah, slavil jsem s ním v roce 2012 titul, věřil jsem, že to zvládne.

Ale Teplice šly pod trenérem Frťalou hodně nahoru, poradily si s Libercem naprosto jednoznačně. Mrzí mě to, postup si však zasloužily.

Co se týče Olomouce, je tam nějaká dlouhodobá deka. Neumím se v tom vyznat. Trenéra Saňáka znám ze Sparty, kde dělal asistenta, výborný chlap. Asi neměl kádr na to, aby dosáhl lepších výsledků. Na Hradec nestačil.

Hodně se probíral vlastní gól, který si vstřelil českobudějovický Poulolo v Pardubicích, když srazil vlastního brankáře. Pro mě je takový zásah tragédie.

Brankář předvede nohou výborný zásah při střele na zadní tyč, rychle vstane a jde si pro míč.

Mně přišlo, že obránce byl úplně dezorientovaný, nevím, kam to chtěl hlavičkovat. Ani neměl šanci poslat míč přes břevno. Úplně se ztratil a byl z toho šílený gól. Brankáře, který udělal maximum, aby složitou situaci vyřešil, je mi líto.

Navíc mu Poulolo ještě vynadal, hodit to chtěl na něj. Každý, kdo hrál fotbal a je trochu soudný, vidí, že to byla jeho obrovská chyba. A ne hledat jiného viníka. Ale to už u některých hráčů bývá. Taková obranná reakce. Zkazí to a hází to na spoluhráče.

V důležitém utkání o záchranu mezi posledními dvěma týmy chyběl Karviné zkušený brankář Dominik Holec, nahradil ho Jiří Ciupa, který byl poprvé v základu. A vypadá to, že se mu utkání moc nepodařilo. Se střelou Bartošáka z pětadvaceti metrů, kterou Zlín snížil na 1:2, by si měl poradit. Nebyla zas tak umístěná.

Z vlastní praxe však vím, že takové střely ovlivňuje spousta faktorů. Jestli míč nezaplaval a nezměnil směr, sám jsem zažil, že pak brankář vypadá strašně směšně, nechci proto nikoho odsuzovat.

Za druhý gól Ciupa už vůbec nemohl. Je však otázka, jak by to dopadlo, kdyby chytal Dominik, s nímž se velmi dobře znám. Třeba by teď létaly výčitky na něj. Jen mu přeju, aby se brzy uzdravil, Karviná ho potřebuje.