"Motala se mi hlava." Davidová i tak atakovala medaili, Čech zajel nejlepší závod

Biatlonistka Markéta Davidová se ve stíhacím závodě v Hochfilzenu posunula o dvě pozice na páté místo. Od medaile ji dělilo 20,7 sekundy. Doplatila na dvě trestná kola.

Další česká reprezentantka Jessica Jislová "vylétla" o 29 míst vzhůru na 27. příčku. S více než půlminutovým náskokem zvítězila na střelnici bezchybná Francouzka Lou Jeanmonnotová, která byla ve sprintu čtvrtá.

Závod mužů vyhrál Nor Johannes Thingnes Bö. Nejlepší český reprezentant Jonáš Mareček si čistou střelbou vylepšil kariérní maximum na 22. místo.

Davidová vybíhala jako sedmá, ale po úvodní střelbě musela na trestné kolo a propadla se na 16. příčku. Nulou na druhé střelbě se vrátila do první desítky a po další bezchybné položce odjížděla už jako pátá. Dařilo se jí na trati, měla šestý nejrychlejší běžecký čas.

Na závěrečnou položku přijela čtvrtá, na dohled od druhé příčky. Závodnice před ní chybovaly a Davidová po vítězství ve sprintu v Kontiolahti znovu sahala po stupních vítězů, jenže poslední ránu minula a stálo ji to medaili. Pátou pozici ale udržela.

"Mrzí mě poslední rána, ta byla vlevo, ale jinak jsem spokojená," řekla České televizi. Chválil ji i asistent trenéra Lukáš Dostál. "Malinko to mrzí, poslední rána šla cca dva centimetry od terče. Ale tak to je. Myslím, že teď se Markéta cítí na lyžích velmi dobře, a uvidíme, jestli to vydrží dál," poznamenal.

Výrazné zlepšení zaznamenala Jislová, která do stíhacího závodu proklouzla z 56. místa.

"Necítím se moc dobře, trošku mám unavené tělo. Dneska jsem si řekla, že si to pokusím ulehčit a spíš si pohlídat tu střelbu. To se mi podařilo a jsem ráda," řekla Jislová, která minula jen jednou, a to na závěrečné položce.

"Na poslední stojku jsem přijela docela unavená, malinko se mi motala hlava. Hlídala jsem si to, je lepší si tam postát, než mít víc než jednu chybu," doplnila. Přišlo jí, že jí v průběhu závodu zrychlovaly lyže. "Čím víc závod pokračoval, tím víc jsem si mohla odpočinout," pochvalovala si.

Zbývající dvě české biatlonistky nebodovaly. Tereza Voborníková si po třech chybách polepšila z 52. místa jen na 43. příčku, Lucie Charvátová minula sedm terčů a skončila dvaapadesátá.

Ze druhého vítězství v této sezoně se radovala Jeanmonnotová, která minulý týden vyhrála zkrácený vytrvalostní závod v Kontiolahti. Šestadvacetiletá Francouzka se po třetí položce ujala vedení a už nepřipustila komplikace.

S odstupem 33,8 sekundy skončila druhá Vanessa Voigtová, jež se na stupně vítězů posunula ze třinácté příčky. Třetí dojela vítězka sprintu Franziska Preussová, které to stačilo na udržení vedení v celkovém pořadí SP. Davidové nadále patří v celkové klasifikaci čtvrtá příčka.

Závod mužů vyhrál vítěz sprintu Bö, který v závěrečném okruhu svedl běžecký souboj s Francouzem Emilienem Jacquelinem a krajanem Sturlou Holmem Laegreidem. Bö využil Jacquelinova pádu v závěrečném stoupání, zvítězil o 3,5 sekundy před francouzským biatlonistou a upevnil si průběžné vedení v seriálu.

Dosud nejlepší umístění ve Světovém poháru zaznamenal Mareček, který na čistou střelbu ze sprintu navázal čtyřmi nulami ve stíhačce. V běhu ale ztrácel, takže to stačilo jen k posunu o čtyři místa na 22. příčku. "Závod ze střeleckého hlediska byl docela dobrý, na té trati to bylo trošičku utrpení. Opět mírný optimismus do dalších závodů," řekl. Vítězslav Hornig si se dvěma chybami polepšil o osm příček na 26. pozici. Michal Krčmář minul pětkrát a naopak klesl z třetí desítky pořadí na 39. místo.

Program SP v Hochfilzenu uzavřou nedělní štafety.

SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko) - stíhací závody:

Ženy (10 km): 1. Jeanmonnotová (Fr.) 29:48,5 (0 tr. okruhů), 2. Voigtová -33,8 (0), 3. Preussová (obě Něm.) -35,3 (3), 4. Halvarssonová (Švéd.) -39,5 (1), 5. Davidová (ČR) -56,0 (2), 6. Simonová (Fr.) -1:06,7 (2), …27. Jislová -2:23,9 (1), 43. Voborníková -3:23,5 (3), 52. Charvátová (všechny ČR) -4:27,3 (7).

Průběžné pořadí SP (po 5 z 21 závodů): 1. Preussová 325, 2. Jeanmonnotová 296, 3. E. Öbergová (Švéd.) 283, 4. Davidová 223, 5. Voigtová 197, 6. Halvarssonová 194, …44. Jislová 31, 48. Voborníková 21, 54. Charvátová 12, 59. Otcovská (ČR) 9.

Muži (12,5 km): 1. J.T. Bö (Nor.) 32:16,5 (2 tr. okruhy), 2. Jacquelin (Fr.) -3,5 (1), 3. Laegreid (Nor.) -3,8 (1), 4. Samuelsson (Švéd.) -47,0 (3), 5. Uldal -47,6 (3), 6. Sörum (oba Nor.) -50,1 (3), …22. Mareček -2:07,2 (0), 26. Hornig -2:15,6 (2), 39. Krčmář (všichni ČR) -3:26,5 (5).

Průběžné pořadí (po 5 z 21 závodů): 1. J.T. Bö 339, 2. Laegreid 304, 3. Jacquelin 246, 4. Perrot (Fr.) 222, 5. Samuelsson 208, 6. Strömsheim (Nor.) 199, …25. Hornig 81, 33. Krčmář 43, 38. Mareček 34, 62. Štvrtecký (ČR) 1.