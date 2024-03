Životní úspěch. Biatlonistka Voborníková vybojovala v Oslu páté místo

Biatlonistka Tereza Voborníková byla pátá ve vytrvalostním závodu v Oslu a zajela si životní maximum ve Světovém poháru. V prvním závodu po mistrovství světa v Novém Městě na Moravě se mezi nejlepší prosadily i desátá Markéta Davidová a jedenáctá Jessica Jislová. V závodu odloženém ze čtvrtka nezastřílela ani jedna z 84 biatlonistek bezchybně.

Poslední patnáctikilometrový závod sezony vyhrála domácí Norka Ingrid Landmark Tandrevoldová, malý glóbus za hodnocení disciplíny získala dnes čtvrtá mistryně světa Lisa Vittozziová z Itálie.

Ženy měly původně jet už ve čtvrtek, ale kvůli počasí byl závod odložen na dnešek. Vzhledem ke špatné viditelnosti museli organizátoři ještě dnes o půl hodiny posunout start, ale nakonec se závod uskutečnil.

Voborníková udělala na střelnici jednu chybu ve třetí střelecké položce v leže a byla šestá s odstupem 1:08,6 minuty za Tandrevoldovou. O jedno místo vylepšila nejlepší kariérní výsledek, jehož dosáhla loni v březnu také na Holmenkollenu, ale ve sprintu.

"Jsem za to strašně ráda. Letos se mi žádný individuál nepovedl, takže jsem si dneska řekla, že se s tím nebudu crcat, nebudu nic vyměřovat a že to dopadne, jak to dopadne. Jsem hrozně ráda, že se to na střelnici sešlo. Trať mi tady svědčí, bylo to trošku ledovaté, z čehož já bývám trošku nešťastná, ale jinak jsme dnes měli moc dobré lyže," řekla Voborníková České televizi.

Mistryni světa z roku 2021 Davidovou připravily o lepší výsledek tři trestné minuty, Jislová chybovala stejně jako Voborníková jednou. Lucie Charvátová skončila se čtyřmi minutými terči na 45. pozici.

Vedoucí žena SP Tandrevoldová vyhrála s jednou chybou o 28,8 sekundy před Švédkou Elvirou Öbergovou a vynahradila si zklamání z Nového Města, kde vyšla v individuálních závodech medailově naprázdno. Třetí byla jiná Norka Ida Lienová.

SP v biatlonu v Oslu - vytrvalostní závody:

Ženy (15 km): 1. Tandrevoldová (Nor.) 44:13,1 (1 tr. minuta), 2. E. Öbergová (Švéd.) -28,8 (2), 3. Lienová (Nor.) -32,0 (1), 4. Vittozziová (It.) -51,2 (2), 5. Voborníková (ČR) -1:08,6 (1), 6. Voigtová (Něm.) -1:19,5 (1), …10. Davidová -2:01,9 (3), 11. Jislová -2:03,1 (1), 45. Charvátová (všechny ČR) -4:25,1 (4). Konečné pořadí vytrvalostních závodů (po 3 závodech): 1. Vittozziová 165, 2. Tandrevoldová 155, 3. Voigtová 150, …12. Voborníková (ČR) 66, 13. Jislová 60, 23. Davidová 45. Průběžné pořadí SP (po 15 z 21 závodů): 1. Tandrevoldová 809, 2. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 725, 3. Vittozziová 721, 4. Simonová (Fr.) 687, 5. E. Öbergová 677, 6. Jeanmonnotová (Fr.) 618, …19. Voborníková 246, 20. Jislová 223, 22. Davidová 210, 37. Charvátová 110.