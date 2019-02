Startovní listina

1. Thomas Bormolini (ITA)

2. Jevgenij Garaničev (RUS)

3. Benedikt Doll (GER)

4. Vladimir Iliev (BUL)

5. Simon Desthieux (FRA)

6. Johannes Kühn (GER)

7. Kalev Ermits (EST)

8. Johannes Dale (NOR)

9. Sean Doherty (USA)

10. Dmitro Pidručnij (UKR)

11. Felix Leitner (AUT)

12. Eduard Latypov (RUS)

13. Tomáš Krupčík (CZE)

14. Julian Eberhard (AUT)

15. Christian Gow (CAN)

16. Antonin Guigonnat (FRA)

17. Simon Eder (AUT)

18. Alexandr Loginov (RUS)

19. Mikito Tačizaki (JPN)

20. Martin Jäger (SUI)

21. Roman Jeremin (KAZ)

22. Quentin Fillon Maillet (FRA)

23. Artěm Tyščenko (UKR)

24. Aleksandr Povarnicyn (RUS)

25. Florent Claude (BEL)

26. Lukas Hofer (ITA)

27. Peppe Femling (SWE)

28. Emilien Jacquelin (FRA)

29. Michal Krčmář (CZE)

30. Erlend Bjøntegaard (NOR)

31. Johannes Thingnes Bø (NOR)

32. Tobias Eberhard (AUT)

33. Erik Lesser (GER)

34. Vetle Sjastad Christiansen (NOR)

35. Grzegorz Guzik (POL)

36. Jeremy Finello (SUI)

37. Benjamin Weger (SUI)

38. Andrejs Rastorgujevs (LAT)

39. Dominik Windisch (ITA)

40. Anton Sinapov (BUL)

41. Scott Gow (CAN)

42. Sergey Korastylev (RUS)

43. Serafin Wiestner (SUI)

44. Michal Šlesingr (CZE)

45. Miha Dovžan (SLO)

46. Simon Fourcade (FRA)

47. Simon Hallström (SWE)

48. Łukasz Szczurek (POL)

49. Aleksandrs Patrijuks (LAT)

50. Mitja Drinovec (SLO)

51. Timur Kuts (KAZ)

52. Cornel Puchianu (ROU)

53. Maxim Varabej (BLR)

54. Ďmitrij Lazouski (BLR)

55. Thierry Langer (BEL)

56. Henrik L'Abee-Lund (NOR)

57. Tomas Kaukenas (LTU)

58. Taras Lesjuk (UKR)

59. Rene Zachna (EST)

60. Ajlan Rastić (SRB)

61. Torstein Stenersen (SWE)

62. Jake Brown (USA)

63. Yan Xingjuan (CHN)

64. Vytautas Strolia (LTU)

65. Philipp Nawrath (GER)

66. Thierry Chenal (ITA)

67. Jules Burnotte (CAN)

68. Kazuja Inomata (JPN)

69. Dimitar Gerdžikov (BUL)

70. George Buta (ROU)

71. Raul Antonio Flore (ROU)

72. Mihail Klečerov (BUL)

73. Wen-čchiang Wang (CHN)

74. Linas Banys (LTU)

75. Roman Rees (GER)

76. Viktar Kryuko (BLR)

77. Jurij Šopin (RUS)

78. Roberts Slotinš (LAT)

79. Martin Remmelg (EST)

80. Aidan Millar (CAN)

81. Petr Jermolenko (KAZ)

82. Andrzej Nędza-Kubiniec (POL)

83. Mario Dolder (SUI)

84. Gabriel Stegmayr (SWE)

85. Alexander Mc Intosh Howe (USA)

86. Rok Tršan (SLO)

87. Fabien Claude (FRA)