Vítězná rozlučka. Šlesingr získal v Letohradě domácí titul. Vyhrála i Davidová

před 12 minutami

Biatlonista Michal Šlesingr uzavřel domácí letní šampionát vítězstvím ve stíhacím závodu. Šestatřicetiletý trojnásobný medailista z mistrovství světa, jenž po této sezoně ukončí kariéru, se tak úspěšně rozloučil s domácími tratěmi v Letohradu. Stíhačku žen ovládla suverénně Markéta Davidová.

"Jsem rád, že se mi dnešní závod povedl, protože sprint nebyl nic moc. Jelo se mi v tom vedru hodně blbě. Dneska už to bylo lepší, včera (v sobotu) jsem se asi trochu prošťouchl," řekl Šlesingr. "Po supersprintu, ve kterém se mi dařilo střílet rychle a celkem přesně, jsem si řekl: Co se s tím budu prdět, narvu to tam. Zkusil jsem střílet rychleji a bylo to lepší," dodal.

Na střelnici předvedl Šlesingr nejlepší výkon ze všech, minul jen jednu ránu a o 9,6 sekundy porazil Slováka Martina Otčenáše. Vítězi sprintu Michalu Krčmářovi ani stříbrnému Tomáši Krupčíkovi se střelba nedařila a s pěti respektive šesti trestnými koly doběhli na třetím a čtvrtém místě.

Davidová zvítězila s více než dvacetisekundovým náskokem před Evou Kristejn Puskarčíkovou, třetí Jessica Jislová ztratila už více než minutu. Vítězka sprintu Lucie Charvátová se propadla na sedmé místo.

"Na stojkách jsem strávila hodně času, mrzela mě hlavně ta třetí položka. Tam jsem stála asi hodinu, hlídala jsem si poslední ránu a tu jsem ještě k tomu nedala," řekla Davidová, která při každé položce jednou minula. V horkém počasí pak v závěru docházely síly. "Měla jsem pocit, že jsem závodila jen čtyři kola a v tom posledním už šlo jen o to, abych se dostala do cíle. Byla jsem úplně kožená, naštěstí už jsem nemusela závodit."

Mistrovství ČR v biatlonu na kolečkových lyžích v Letohradu (Orlickoústecko) - stíhací závod:

Muži: 1. Šlesingr (SKP Kornspitz) 31:42,5 (1), 2. Otčenáš (SR) -9,6 (2), 3. Krčmář -38,5 (5), 4. Krupčík (oba SKP Kornspitz) -54,7.

Ženy: 1. Davidová 29:01,0 (4), 2. Kristejn Puskarčíková -21,8 (6), 3. Jislová (všechny SKP Kornspitz) -1:12,7 (4).