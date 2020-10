Těhotná Vítková si vyžádala vyšetření před porodnicí, kolemjdoucí to pobouřilo

Neví, jestli náhodou není pozitivní na koronavirus, a tak si biatlonistka Veronika Vítková v pátek vyžádala těhotenské vyšetření netradičně před libereckou porodnicí. Nahé bříško venku pobouřilo kolemjdoucí, kteří zveřejnili fotku celé události na sociálních sítích.

"Tohle bude zřejmě od včerejšího dopoledne nejznámější těhubříško Facebooku, nicméně popularitu si rozhodně nepřálo," napsala v sobotu na Facebook bývalá biatlonistka Veronika Vítková, která už odpočítává poslední týny do plánovaného porodu.

V pátek se necítila dobře, a tak jí ošetřující lékař domluvil vyšetření v Krajské nemocnici Liberec, aby jí odebrali vzorky na test Covidu-19 a zároveň zkontrolovali srdeční ozvy plodu.

Aby ochránila pacientky v čekárně, poprosila lékaře, aby jí vyšetřili venku před nemocnicí. To ale netušila, že si známou biatlonistku budou fotit náhodní kolemjdoucí a pak na internetu zasypou liberecké zdravotníky kritikou, co si to dovolují vyšetřovat nastávající maminky venku na zimě.

"Bohužel senzace chtiví spoluobčané neváhali a celou akci (cca 5ti minutovou) vyfotili. Oni jenom vyhověli MÉMU přání!!! Prosím nevěřte klamným a ošklivým komentářům na KLN!!!," dodala Vítková. Choulostivá fotografie mezitím ze sociálních sítí zmizela.