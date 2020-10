Střelba čtyřikrát denně i přídavek na sněhu. To jsem ještě nezažil, přiznal Moravec

Už měl v hlavě konec kariéry, ale nakonec se nechal přemluvit ještě na jednu sezonu. Teď se šestatřicetiletý biatlonista Ondřej Moravec srovnává s poslední předsezonní přípravou. Není totiž vůbec jednoduchá.

Při jarní vlně pandemie koronaviru trávil čas doma s rodinou, v létě se ale už zapojil do přípravy, a musel tak stejně jako zbytek týmu reagovat na neustálé změny v restrikcích pro cestování.

"Zatím naštěstí nic nerušíme. Spíš mi není úplně příjemný předodjezdový stres. Jestli jsem pozitivní, nebo negativní. Já bych se s tím srovnal, zůstal bych doma v karanténě, ale ovlivnilo by to spoustu lidí. Rodina by to snad pochopila, ale potkávám se i s jinými sportovci," uvedl pro web Českého biatlonu Ondřej Moravec.

Biatlonisty čekají přísná hygienická opatření, aby se sezona mohla rozběhnout. Upravený je i kalendář závodů, hned po dvou akcích bude hostit finské Kontiolahti a rakouský Hochfilzen. Do první zastávky Světového poháru zbývá měsíc.

Česká biatlonová reprezentace je v poslední fázi přípravy, a závodníci tak mají v nohách pořádné dávky tréninku. A to už hlavně na sněhu.

"Dvakrát jsme byli na Dachsteinu, kam jsme delší dobu nejezdili. Teď jsme na Pokljuce lyžovali další čtyři dny. To v plánu nebylo, může to být 10 až 12 hodin na lyžích navíc. Asi jsem tedy tolik přípravy na sněhu nezažil," přiznal trojnásobný olympijský medailista.

Ale že by to hned znamenalo, že díky tomu bude nadcházejí sezona úspěšná, to si nemyslí. To spíš ho dál posune energie, s jakou se vrátil do mužského trenérského týmu Ondřej Rybář.

"Rybís s námi většinou neabsolvuje celé soustředění, takže vždycky přijede nabitý energií a chce nám ji předat. Což když máte za sebou dvacet dní soustředění, není snadné vstřebat. Ale chce z nás dostat sto procent, podle mě to má smysl," myslí si Moravec.

Staronový trenér prý vnesl do přípravy i určité změny. "Už na prvním soustředění v Letohradě jsme stříleli třeba čtyřikrát denně. To jsem nikdy nezažil. Střelecká příprava se hodně proměnila. Rybís se snaží trochu změnit i naše myšlení. Střelbě jsme věnovali hodně času a myslím, že to nese výsledky," prohlásil Moravec.

Někdy si veterán reprezentace dopřeje i individuální trénink. "Když nás Rybís trénoval před Soči, tak jsme měli také docela často individuální týdny. V tomhle si důvěřujeme. I přes svůj pokročilý věk nemám problém jít na trénink a splnit plán," řekl.

Nyní už ale vyhlíží blížící se závody a první zastávku v Kontiolahti. "Není to zrovna mé oblíbené místo. Je dobré, že budeme závodit. Aspoň v to doufám. V létě jsme mohli vidět, že atletika a další sporty neměly žádné soutěže. Ještě jsme nezačali závodit, takže nemůžeme jásat," brzdí nadšení Moravec.