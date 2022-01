Štafeta v Ruhpoldingu se Češkám nepovedla. Vyhrály suverénní Francouzky

Pro české biatlonistky dnes bude důležité také umístění Švýcarek. V aktuálních propočtech totiž švýcarské biatlonistky na desáté místo obsazené Češkami ztrácí 80 bodů, jejichž zisk by pro Švýcarsko znamenalo pět pozic pro start na olympijských hrách. Švýcarky by totiž musely dojet páté, čímž by právě o 80 bodů překonaly dosud nejlepší zisk českých biatlonistek.