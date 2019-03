Přijdou změny. Úspěchy českého biatlonu řídnou, Hamza věří ve švédský obrat

před 11 minutami

| Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Markéta Davidová na světovém šampionátu. | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Bez jediné medaile odcestovali čeští biatlonisté ze světového šampionátu v Östersundu. Nejlepší individuální výkony podávala dvaadvacetiletá Markéta Davidová, muži zazářili ve štafetě čtvrtým místem. Nezklamal ani Tomáš Krupčík.

Nespokojení, lehce zklamaní, ale v žádném případě nepropadající jakékoli panice. V takovém mentálním rozpoložení odjeli čeští biatlonisté z mistrovství světa, na kterém nezažili medailovou radost.

V následujících dnech proběhne ve vedení analýza nepříliš povedeného šampionátu.

"Trenéři už teď intezivně analyzují data a hledají slabá místa. Čekají nás nějaké změny, abychom se na příští mistrovství vrátili silnější," vzkázal český biatlon svým fanouškům na facebookovém profilu.

Podle všeho přijdou změny jak v tréninkových procesech, tak v personálním obsazení trenérských postů.

Nastolenou norskou cestu však Češi prozatím neopustí. Kouč Egil Gjelland bude na pozici trenéra ženské reprezentace pokračovat i nadále. Sám ale během šampionátu uvedl, že bude třeba norský model trénování vhodně zkombinovat s českým, na který byli všichni dlouho zvyklí z předchozích sezon.

Hovoří se o tom, že se blíž k samotným sportovcům a jejich tréninkům vrátí sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář.

"Zamýšlíme se, co dál. Musíme nastavit procesy tak, abychom byli schopni se vrátit do těch pozic, z kterých jsme teď malinko ustoupili," vysvětlil prezident Jiří Hamza v rozhovoru pro Českou televizi.

Výsledky českých biatlonistů na MS nijak neidealizoval, zároveň je ale nechtěl hodnotit přehnaně kriticky. "Je tady spousta neúspěchů, ale také spousta hezkých výsledků. Laťku máme hrozně vysoko nasazenou z dřívějška," uvedl.

Zlaté časy jsou pryč, úspěchy českého biatlonu řídnou. Obměna reprezentačního týmu, která lehce započala v této sezoně díky zařazení Jakuba Štvrteckého a především drtivému nástupu Markéty Davidové, bude muset nabrat rychlejší tempo.

Podle Hamzy má Česko kde brát. "Země jako my nikdy nebude mít přehršel talentů, nikdy na tom nebudeme jako Norové. Ale na mistrovství světa juniorů jsme měli výborné výsledky. Máme se kam dívat," prohlásil optimisticky.

Do dospělé kategorie v IBU Cupu postupně nakukují věkem stále ještě dorostenci, Tereza Voborníková, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig nebo Petra Suchá. Naději představují i další jména. Natálie Jurčová, Tereza Vinklárková, Jakub Kocián, Tereza Jandová nebo Tomáš Mikyska.

Češi si za příklad berou Švédy. Ti se před třemi lety ocitli v podobné situaci, jejich úspěšná generace se postupně rozloučila a švédský biatlon si na radostný obrat musel několik let počkat. O to sladší je pro severskou zemi její momentální návrat na výsluní.

"Věřím, že ten přechod také zvládneme. Vždycky budeme chtít medaile, ale vždycky to pro nás bude dřina," nechal se slyšet Hamza a fanouškům vzkázal: "Děkujeme, že jste na nás nezanevřeli. My vám do budoucna zase budeme dělat radost."

Vážnou komplikací k takovému cíli může být už za pár let chystaný brzký konec kariéry současné hlavní opory Markéty Davidové. Mladá hvězda podle všeho stále trvá na svém plánu ukončit biatlonový život už za tři roky, po olympijských hrách v čínském Pekingu.

"Markéta je jeden z největších talentů na celém biatlonovém okruhu," řekl Hamza a přirovnal Davidovou k běloruské legendě Darje Domračevové. "Má před sebou velkou budoucnost, pokud vydrží zdravotně i psychicky. Ve 22 letech u nás takové výsledky neměl nikdo."

Na možnost, že by největší naděje českého biatlonu dala opravdu přednost studiu milované veteriny před sportem, jako by vedení raději nechtělo ani pomýšlet.