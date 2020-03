Krčmáře deptalo ticho z prázdných tribun, zahnal ho hudbou ve sluchátkách

Po prvotním rozčarování se biatlonista Michal Krčmář absencí fanoušků na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě spíše nabudil. Ubíjející ticho před startem pátečního sprintu zahnal rockovou muzikou ve sluchátkách a pak díky přesné střelbě a rychlému běhu skončil čtvrtý.

Za cílem přijímal gratulace, oči mu zářily spokojeností, ale nejásal. Radost mu kazily prázdné ochozy. "Našel jsem si cestu, jak se zkoncentrovat, ale cítím pachuť. Místo, abych se radoval, tak na mě leží taková deka. Je to smutný," řekl.

Do Vysočina Areny se těšil především na bouřlivou atmosféru. Navíc se po návratu z mistrovství světa v Anterselvě začal cítit dobře. "A říkal jsem si, že máme před sebou domácí vrchol, tak to tu zkusím prodat. To mi pomohlo v naladění a hodně jsem se sem těšil, ale pak přišla facka," uvedl Krčmář.

Kvůli nebezpečí šíření nového koronaviru státní správa zakázala na závody vstup fanouškům. "To mě nejdřív trochu zlomilo, ale pak jsem nepociťoval ani ztrátu motivace, spíš jsem byl ještě víc nahecovaný, že jsem chtěl těm fanouškům na dálku poděkovat," řekl devětadvacetiletý biatlonista.

Bronz Markéty Davidové ve čtvrtečním sprintu sledoval z penzionu.

Už v tu chvíli ho štvalo, že jeho kolegyně nemůže sdílet úspěch s fanoušky. "Protože jsem zažil tu atmosféru, kdy Gábina (Koukalová) byla na pódiích a aréna padala, což bylo pro závodníky neskutečný. O to je to teď horší, že si to nedokážu s fanoušky užít. O ten zážitek jsme přišli. Možná to působí ten můj smutek," řekl Krčmář.

Před startem na něj dolehlo ticho z tribun. "Bylo to ubíjející. Musel jsme si vzít sluchátka a pustit si muziku, i když to normálně nedělám." Pustil si AC/DC nebo Guns N'Roses. "Rozjížděl jsem se na stadionu a říkal si, že tohle nemůžu vnímat, uzavřel jsem se do svého světa. Pak už mi to nepřišlo tak hrozné," líčil.

Pár fanoušků při závodu přesto slyšel. Podobně jako při sprintu žen se několik desítek lidí sešlo za plotem v jedné části trati a povzbuzovali.

"Patří jim obrovský dík. I když ze závodu moc nemají, byli v těch dvou pasážích, které jsou důležité. Obrovský klobouk dolů, smekám před nimi," řekl Krčmář. Fanouškům děkoval i za podporu na sociálních sítích. "Ještě víc nás stmelila."

Na trati se zlepšoval každým metrem a čtvrté místo je po bronzu ze stíhacího závodu v Ruhpoldingu z ledna 2017 jeho druhý nejlepší výsledek v SP. "Výsledek určitě ocením, až ze mě opadne takové to napětí, že jsem tu sám. Ale jo, je to pro mě obrovsky cenný výsledek a moc si ho vážím, ale teď jsem smutný," řekl Krčmář.

K nejlepšímu výsledku sezony mu možná pomohlo, že během šampionátu v Itálii několikrát probíral svoji výkonnost s trenérem Zdeňkem Vítkem a sportovním ředitelem Ondřejem Rybářem. "Byli jsme tak nějak přešlí, že to není potenciál, co v sobě mám. Zkusil jsem se z toho vypovídat a teď se to možná povedlo."

Vyzdvihl, že čtvrté míso vybojoval ve sprintu. "Je to cennější, že tam musí člověk běh a střelbu spojit, takže já si toho výsledku vážím," dodal stříbrný olympijský medailista ve sprintu z Pchjongčchangu.