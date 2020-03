Krčmář skončil v novoměstském sprintu těsně pod stupni vítězů

Michal Krčmář skončil čtvrtý v pátečním sprintu mužů v rámci závodů biatlonového Světového poháru v Novém Městě na Moravě. Vyhrál Johannes Thingnes Bö z Norska.

Českého reprezentanta dělilo od třetí pozice, již obsadil vítězův starší bratr Tarjei Bö, 13 vteřin. Druhý byl v dalším závodě konaném z obavy z koronaviru opět bez diváků Quentin Fillon Maillet z Francie. Nejlepší čtyřka závodu střílela bezchybně.

Po olympijském stříbru ve sprintu v Pchjongčchangu před dvěma lety a bronzu ve stíhačce v Ruhpoldingu v lednu 2017 se dnes Krčmář radoval ze třetího nejlepšího výsledku v kariéře.

"Stojí tu při nás štěstí a všechno se sešlo. Měl jsem perfektní lyže a na trati se mi dařilo. Myslím, že to byl můj nejlepší výkon v sezoně," řekl devětadvacetiletý biatlonista z Vrchlabí. Podobně jako Davidová byl smutný, že se nemohl o radost dělit se zaplněnými ochozy. "Jo, mám teď smíšené pocity. Ale ten výsledek určitě ocením, až ze mě opadne takové to napětí, že jsem tu sám," uvedl.

Závod už tradičně v prvním kole rozjel pomaleji. "Záměr to nebyl, tak to mám v sobě nastavené, to je můj styl závodění. A možná o to víc sil mi zbylo v posledním kole, kdy jsem na sobě cítil, že se můžu zničit a hnalo mě to dopředu," řekl Krčmář, který letěl závěrečným okruhem rychleji i než Francouz Martin Fourcade.

K úspěšnému závodu se odrazil především přesnou muškou na střelnici. "Měl jsem štěstí na poslední ráně vestoje, to byl obrovský kalibr," oddechl si.

Na body dosáhl i jednatřicátý Jakub Štvrtecký, byť při pádu v zatáčce poškodil zbraň a ve stoje musel střílet s náhradní. "Dal jsem dvě nuly a zajel dobrý závod. Bohužel ta zatáčka, ale neviděl bych to jako tragédii," řekl.

Ondřej Moravec obsadil 42. pozici a Michal Šlesingr, loučící se v novoměstských závodech po 19 letech s kariérou, byl šestapadesátý. "Je to další závod, který sice byl poslední, ale ničím výjimečný, takže ho nebudu nikde podškrtávat a podobně," řekl Šlesingr, který by měl v sobotu na závěr kariéry finišovat ve štafetě. Adam Václavík skončil po pěti chybách na 77. místě.

Bö v pátek triumfoval již poosmé v sezoně a ve sprintech si připsal již 22. prvenství. Více jich mají pouze jeho legendární krajan Ole Einar Björndalen (35) a velký rival Martin Fourcade (23). Francouzský lídr Světového poháru doběhl v komorní atmosféře na Vysočině po jedné chybě při střelbě šestý.

V sobotu se v Novém Městě uskuteční obě štafety a program v neděli uzavřou závody s hromadným startem.