Koukalová chytá v Anterselvě bronz. Velké výsledky tu ale nečeká

před 57 minutami

Gabriela Koukalová si v italské Anterselvě našla chvilku na trochu toho opálení. Velké výsledky tu ale první žena Světového poháru nečeká, nikdy se jí tu totiž pořádně nedařilo a nezískala tu jedinou individuální medaili.

Anterselva – Sluníčko, vysoká nadmořská výška a pohádková krajina. Tyhle podmínky opět přivítaly české i světového biatlonisty, aby v italské Anterselvě načali druhou polovinu Světového poháru.

Každý přípravu pojal trochu po svém. Vedoucí žena průběžného hodnocení Gabriela Koukalová si kupříkladu našla chvilku na trochu toho opálení. "Dneska jsem v Anterselvě po tréninku chytala bronz a chvilku odpočívala. Uvidíme, jak to půjde v závodech. Držte nám palce!" napsala na Facebooku.

Dneska jsem v Anterselvě po tréninku chytala bronz a chvilku odpočívala. Uvidíme, jak to půjde v závodech. Držte nám palce! Český biatlon jede! Zveřejnil(a) Gabriela Koukalova dne 18. Leden 2017

Jinak tu ale od sebe velké výsledky nečeká. "V Anterselvě jsem ještě nikdy neskončila na pódiu, spíše tu mám smůlu," uvedla pro web českého biatlonu Koukalová.

Pravdou je, že loni, kdy také bojovala o křišťálový glóbus, tu v individuálních závodech dvakrát skončila v první desítce, ale medaili brala jen ve štafetě.

To ale rodačce z Jablonce nebrání, aby si krásnou italskou přírodu oblíbila. "Přímo to tady zbožňuju! Je tu nádherná příroda a skoro vždy slunečné počasí. A to jsou dávky pozitivní energie," říká.

Čeští trenéři pro letošek vyzkoušeli malý experiment. Ubytovali své svěřence ve vysoké nadmořské výšce kolem 1650 metrů – jen kilometr od biatlonového areálu – a ne o 700 metrů níže, jak bývalo v minulých letech zvykem.

"Možná trochu riskujeme, ale rok před olympiádou si to můžeme dovolit. Poznáme, jak sportovci na dlouhodobý pobyt ve vysoké nadmořské výšce reagují. Do budoucna z toho pak budeme moci čerpat," nechal se slyšet šéftrenér české reprezentace Ondřej Rybář.

V Anterselvě se tento týden pojedou štafety, "masák" a vytrvalostní závody, kterými načnou ženy program už ve čtvrtek od 14:15 (živě ČT Sport) a vy ho můžete sledovat v online reportáži na Aktuálně.cz.

Po tréninku ještě dezertík. Desert after training. #gopro gohd.cz #rossignol #bandofheroes Zveřejnil(a) Michal Slesingr dne 18. Leden 2017

autor: Sport | před 57 minutami

Související články