Krčmář si doplňuje energii seriálem Vyšehrad. Životní stíhačka mu ale přinesla trable s angličtinou

před 1 hodinou

To byla reklama na biatlon. Přesně proto fanoušci tenhle sport milují. Michal Krčmář startoval do nedělního stíhacího závodu v Ruhpoldingu z 29. místa, ale úžasným bezchybným výkonem na střelnici se prodral až na bronzovou příčku. V cíli si ale hned uvědomil, že ho čekají problémy s angličtinou.

Ruhpolding - Když se zjevil rozpumpovaný v cílové rovince a centimetr po centimetru předjížděl už viditelně vyždímaného Rusa Antona Šipulina, musel českým fanouškům běžet mráz po zádech. Michal Krčmář totiž v nedělní biatlonové stíhačce předvedl neskutečný skok z devětadvacátého na třetí místo a získal svou premiérovou medaili ve Světovém poháru.

Po posledním stoupání už ani on sám nevěřil, že by ještě mohl na bronzovou příčku dosáhnout. Ruský biatlonista se vzdálil na pět vteřin a naopak se za českým reprezentantem držel Němec Peiffer. Přišel všem závěrečný sjezd na stadion a najednou už Krčmář zase dýchal Rusovi na záda. Vyškrábl poslední zbytky sil a byla z toho medaile.

"Přišlo to tak jako zničehonic. Musím dnes poděkovat i za lyže, jak začalo padat, tak se vůbec nezpomalily, a naopak ještě trochu mě to vytáhlo nahoru. Možná i proto jsem se v posledním kole dokázal přiblížit Šipulinovi. On asi musel dost rupnout, na finiš vlastně ani moc nedošlo, usnadnil mi to," přiznal pro web českého biatlonu bronzový biatlonista.

Letos prožívá rodák z Vrchlabí parádní sezonu, pětkrát byl v první desítce, ale až pošesté z toho byl cenný kov. "Já to chtěl strašně prolomit, pohyboval jsem se furt v desítce a něco chybělo. Teď to tam ale skončilo. Pořád to nechápu," dodal po životním závodě.

Ovšem umístění na pódiu pro něj přineslo i jednu nepříjemnost. "První, co mě v cíli napadlo, bylo, že budu muset mluvit v angličtině. Takže tiskovka pro mě byla taková nervózní. Vím, že mám v angličtině rezervy, a to se mi potvrdilo. Ale už jsem dostal vánoční dárek, poukaz na deset lekcí, tak mám další důvod na tom pracovat," vtipkuje Krčmář.

"Hned bych ten závod jel ještě jednou"

Angličtina mu stačila natolik, aby si popovídal s francouzským šampionem Martinem Fourcadem a přijal od něj gratulaci. Euforie z velkého výsledku mu navíc dodala novou energii.

"Ty příjemné pocity mě dobíjejí. Najednou jsem se cítil odpočatý a jel bych ten závod klidně ještě jednou. Hned po projetí cílem jsem si zařval. Ani teď ještě únava nepřišla, ta na mě spadne asi až na hotelu, až začnu balit, tak mě to asi teprve semele," prohlásil český "Bimbo".

Posun o 26 příček je sice úctyhodný, ale na začátku sezony v Östersundu dokázal poskočit dokonce o 31 míst a radoval se z konečného čísla sedm u svého jména. Že by byl Krčmář specialistou na stíhací závody?

"V té stíhačce je spoustu věcí možných, ale nikdy bych do ní nešel s myšlenkami, že bych se posunul takhle dopředu. To spíš vyplynulo ze situace. Tolik chyb mě překvapilo. Vítr se trochu otočil jen na druhou ležku, to jsem si přecvakával, ale podmínky obecně nebyly až tak složité," říká se vší skromností.

V sobotu mu nebylo dobře

Bronzový suvenýr z Ruhpoldingu pro něj bude obrovským povzbuzením, před blížícím se mistrovstvím světa. Po sobotním 29. místu se přitom necítil vůbec dobře.

"Bylo mi všelijak. Nevím proč. Říkal jsem si, že snad na mě nic neleze, bolely mě nohy a cítil jsem trochu i záda. Prostě žádná hitparáda. Ale večer to odeznělo, a tak jsem si říkal, je to dobrý, je to ve standardu. Obecně však na ty pocity před závodem moc nedám. Teprve první závodní kolo ukáže, jak na tom jsem, na co ten den budu mít," vysvětlil.

Nyní ho stejně jako ostatní české reprezentanty čeká přesun do italské Anterselvy a také zasloužený odpočinek. Třeba u seriálu Vyšehrad, který je pro něj povoleným dopingem.

"Dělají si srandu z fotbalistů. Beru to s rezervou. Ale je to ten typ pořadu, u kterého na chvíli vypnu, zapomenu na biatlon a dobře se pobavím, zasměju. I když teď mě naštvali, že další díl přesunuli až na pondělí," říká Krčmář.

Český biatlon má opět důvod k oslavě! Do sbírky přibyla další medaile, tentokrát díky skvělému výkonu Michala Krčmáře! #Gear360 #GalaxyS7edge Zveřejnil(a) Samsung Česko a Slovensko dne 15. Leden 2017

autor: Miroslav Harnoch | před 1 hodinou