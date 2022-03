"Olympiádě se forma vyhnula, ale hlavně, že někdy je." Jislová byla ve stíhačce sedmá

Biatlonistka Jessica Jislová si bezchybnou střelbou polepšila ve stíhacím závodě v Kontiolahti ze dvacáté příčky až na sedmé místo a podruhé v kariéře skončila v závodě Světového poháru v první desítce. Lépe si vedla jen v prosinci ve francouzském Annecy, kdy byla pátá v závodě s hromadným startem.

Českým mužům se střelecky zdaleka tolik nedařilo. Nejlepší z nich Michal Krčmář udělal tři chyby a klesl o dvě příčky na 21. místo. Adam Václavík byl se stejnou bilancí sedmadvacátý, polepšil si o dvanáct míst.

Ženskou stíhačku vyhrála Tiril Eckhoffová. Malý křišťálový glóbus si čtvrtou příčkou zajistila jiná Norka Marte Olsbuová Röiselandová. Mezi muži ovládl stíhací závod pošesté za sebou včetně olympiády Francouz Quentin Fillon Maillet a má rovněž jistý celkový triumf v disciplíně.

Jislová se bezchybnými položkami vleže posunula do poloviny druhé desítky. Držela se i na trati, a když neminula ani vestoje, byla z toho konečná sedmá příčka. "Věděla jsem, že dneska už mě to bude docela bolet, tak jsem si řekla že si to nebudu ještě víc ztěžovat nějakými trestnými koly. A povedlo se mi to úplně skvěle. Měla jsem dost štěstí na lidi, vždycky jsem měla někoho, kdo mi určoval tempo a za kým jsem se mohla schovat," radovala se v rozhovoru s Českou televizí.

Po návratu z olympijských her se jí znovu začalo dařit. "Musím říct, že mě trošku mrzí, že se ta forma vyhnula olympiádě, ale hlavně, že někdy je. Já jsem se fakt těšila zpátky do svěťáku a asi bylo na co," usmívala se sedmadvacetiletá závodnice. Bodovala pošestnácté za sebou. "Já jsem strašně ráda za tu stabilitu výkonů. To je ještě cennější než nějaký jeden ustřelený výsledek."

Na rozdíl od Jislové se na střelnici nedařilo Markétě Davidové, která se po dvou chybách při úvodní položce propadla do čtvrté desítky. Pak na každé další zastávce minula po jednom terči a pohoršila si ze 22. místa na třiatřicáté. Lucie Charvátová udělala rovněž pět chyb a obsadila 43. místo. Eva Puskarčíková musela na sedm trestných kol už po položkách vleže a byla dostižena o kolo, takže závod nedokončila.

Eckhoffová se ujala vedení bezchybnou první položkou a na závěrečnou střelbu přiběhla s náskokem tři čtvrtě minuty. Pak sice udělala dvě chyby, ale míjely i její konkurentky, takže o vedení nepřišla. Vyhrála o šestnáct sekund před Italkou Dorotheou Wiererovou. Třetí skončila vítězka sprintu Denise Herrmannová z Německa. Dnes čtvrtá Röiselandová vede před posledním stíhacím závodem v průběžném pořadí o 60 bodů před Švédkou Elvirou Öbergovou. Malý glóbus má jistý, protože v sezoně má v této disciplíně výrazně více vítězství.

Krčmář se hned po úvodní chybě vleže propadl do třetí desítky a už ji neopustil, protože přidal po jedné chybě i na obou položkách vestoje. "Jednička je dobrá ve škole, ale ne v biatlonu. Když se člověk chce probojovat do desítky, tak to chce nějaké nuly. Kdyby tam byly aspoň tři nuly, tak by to tam někde bylo, protože na trati to nebylo špatné," řekl.

Bodoval také Václavík, naopak Jakub Štvrtecký a Mikuláš Karlík úplně pokazili závěrečnou položku. Štvrtecký udělal čtyři chyby, Karlík dokonce netrefil žádný terč, i když na předchozích třech položkách udělal dohromady jen jednu chybu. Oba skončili hluboko v poli poražených.

Vítěz sprintu Fillon Maillet se bezchybnou úvodní stojkou odpoutal od krajana Emiliena Jacquelina a navzdory jednomu trestnému kolu po závěrečné položce vyhrál pátý stíhací závod SP za sebou. K tomu má olympijské zlato z her v Pekingu. V pořadí disciplíny vede o nedostižných 86 bodů před Švédem Sebastienem Samuelssonem. Souboj o stříbro nakonec vyhrál Němec Eric Lesser, jenž se na druhou příčku posunul ze dvanáctého místa. Třetí skončil Ital Lukas Hofer.

SP v biatlonu v Kontiolahti (Finsko) - stíhací závody:

Muži (12,5 km): 1. Fillon Maillet (Fr.) 32:55,0 (1 tr. okruh), 2. Lesser (Něm.) -8,2 (0), 3. Hofer (It.) -8,8 (1), 4. Jacquelin (Fr.) -22,6 (2), 5. Christiansen -31,9 (0), 6. Laegreid -51,1 (2), 7. Bakken -1:02,9 (3), 8. Andersen (všichni Nor.) -1:03,9 (3), 9. Rees (Něm.) -1:11,1 (1), 10. Desthieux (Fr.) -1:16,4 (2), …21. Krčmář -1:46,0 (3), 27. Václavík -2:32,2 (3), 47. Štvrtecký -4:15,3 (8), 52. Karlík (všichni ČR) -4:32,0 (6).

Pořadí SP (po 17 z 22 závodů): 1. Fillon Maillet 756 b., 2. Jacquelin 582, 3. Samuelsson (Švéd.) 541, 4. Christiansen 491, 5. Laegreid 489, 6. T. Bö (Nor.) 486, …28. Krčmář 241, 64. Václavík 45, 72. Štvrtecký 34.

Ženy (10 km): 1. Eckhoffová (Nor.) 31:40,8 (2), 2. Wiererová (It.) -15,9 (0), 3. Herrmannová (Něm.) -19,5 (3), 4. Röiselandová -35,8 (3), 5. Knottenová (obě Nor.) -43,5 (1), 6. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) -54,3 (3), 7. Jislová (ČR) -56,0 (0), 8. Preussová (Něm.) -1:00,3 (0), 9. E. Öbergová (Švéd.) -1:10,7 (4), 10. Zdoucová (Rak.) -1:18,0 (1), …33. Davidová -2:43,3 (5), 43. Charvátová -4:04,7 (5), Puskarčíková (všechny ČR) dostižena o kolo.

Průběžné pořadí SP (po 17 z 22 závodů): 1. Röiselandová 728, 2. E. Öbergová 631, 3. Alimbekavová (Běl.) 589, 4. H. Öbergová (Švéd.) 548, 5. Hauserová (Rak.) 520, 6. Wiererová 508, …11. Davidová 423, 18. Jislová 326, 66. Puskarčíková 30, 72. Charvátová 23, 86. Voborníková 12, 87. Vinklárková (všechny ČR) 12.