Dřív diskotéky, teď dítě a dům. Na tréninky líný fenomén Bö fascinuje odborníky

Dává přednost mentálnímu tréninku před tím fyzickým. A nijak se tím netají. Dřív si norský biatlonový fenomén Johannes Bö raději čistil hlavu na diskotékách, než aby do úmoru dřel na lyžích. Teď zase jeho prioritám vévodí rodina.

Odborníky fascinuje jeho přirozený sportovní talent, který si hravě poradí i s celou řadou vynechaných tréninků. Bö v žádném případě není poctivým dříčem.

V nejnovějším rozhovoru pro norskou televizi přiznal, že si ani nevede tréninkový deník, což je nedílná součást přípravy drtivé většiny biatlonistů.

Norský šampion prý vynechá tolik tréninků, že jakékoli sbírání dat postrádá význam.

"Psát si deník má smysl pro ty, kteří hodně trénují," uvedl biatlonista. "Z dat potom můžete čerpat odpovědi, nasávat zkušenosti. Když ale netrénujete tolik a deník si vedete, můžete mít špatný pocit, že jste neudělali tolik co ostatní," vysvětlil.

On sám však ze svého línějšího přístupu špatný pocit rozhodně mít nemusí.

V sedmadvaceti letech je desetinásobným mistrem světa, olympijským vítězem, v posledních dvou sezonách suverénně ovládl Světový pohár. I proto mnozí žasnou a litují absence tréninkových dat, která by mohla naznačit možný šampionův recept.

"Pro další generace by mohly být jeho tréninkové údaje zajímavé," prohlásil norský běžec na lyžích Emil Iversen. Bö to chápe, ale nehodlá nic předstírat. "Vzhledem k mým výsledkům by to ostatním sportovcům a trenérům mohlo pomoci. Když se mě ale zeptají, co jsem dělal, popravdě jim odpovím."

Iversen Johannese Bö přirovnal k fotbalové superhvězdě Lioneli Messimu. "Je to podobné. Oba se sportem baví, znají své tělo, vědí přesně, co potřebují. Málokdo má takové štěstí, že tak dobře rozumí svému tělu."

I když Iversen ví o Böho genialitě, jeho výkony ho nepřestávají udivovat.

"Je překvapivé a působivé, jak snadno poráží ty, kteří trénují mnohem víc. Sleduji ho na sociálních sítích, nedávno to vypadalo, že spíš obráží festivaly a diskotéky, než trénuje. Pak přišla sezona a on okamžitě jezdil jako bůh," smál se Iversen.

Návštěvy diskoték už Bö odložil k ledu. Má ale jiné priority, které mají před tvrdým tréninkem přednost. Stal se otcem a staví dům. Letos v lednu jeho manželka Hedda přivedla na svět syna Gustava a norský biatlonista vynecháním hned dvou zastávek Světového poháru jasně demonstroval, co je pro něj důležitější.

Bitvu o velký křišťálový glóbus nakonec nad Francouzem Martinem Fourcadem stejně vyhrál.