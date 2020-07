Dojemné shledání s koučem. Biatlonistky konečně mohly potrénovat s Gjellandem

Kvůli světové pandemii koronaviru zůstal uvězněný v Norsku a mohl české biatlonistky trénovat jen na dálku. Na začátku července už ale Egil Gjelland přiletěl a mohl v Letohradu převzít otěže přípravy reprezentačního týmu.

Český ženský biatlonový tým se na další sezonu naplno připravuje už od května, s norským trenérem se ale reprezentantky kvůli karanténě neviděly čtyři měsíce. Musel je tedy cepovat asistent trenéra Jiří Holubec.

"Konečně si Jířa může odpočinout a není na všechno sám," cituje slova Jessiky Jislové web českého biatlonu.

Norský kouč zjistil, že během jeho nepřítomnosti se nic katastrofálního nestalo, jeho svěřenkyně se bez dozoru "šéfa" rozhodně neflákaly.

"Holky jsou na takové úrovni, jakou jsme na základě tréninkového plánu očekávali. Když jste tak daleko, máte samozřejmě obavy, jestli to nemůže mít špatný vliv. Ale pracovaly dobře. Je tu spousta pozitiv, také je co zlepšovat. A proto se těším na zbytek přípravy," prohlásil Gjelland.

A těšily se na něj i samotné biatlonistky. "Srdečně jsme ho přivítaly. Bylo to skoro na slzu," říká Eva Kristejn Puskarčíková. "Všechny jsme ho objaly naráz. Stýskalo se nám," dodala Jislová.

Přitom dostat se do Prahy nebylo pro norského rodáka vůbec jednoduché. "Letěl jsem z Bergenu, v ten den to byl jediný let. Spolu se mnou ho využila spousta Čechů, kteří pracují v Norsku. Přiletěli jsme do Amsterdamu a tam pět hodin čekali na jediný let do Česka," vysvětlil.

Do Česka si přivezl i spoustu energie, kterou nabral doma při práci na farmě. "Jo, je vyšvihaný. V nejlepší formě, co jsme ho kdy viděly," chválí Jislová. "Je pohublý," přidává se Markéta Davidová.

V Letohradu biatlonistky pracovaly hlavně na kondici, poměřily se i v závodě na tři kilometry, ale každá si při něm hlídala spíše své časy.

"Taková je filozofie, kterou jsme si nastavili s Egilem. Neporovnáváme se mezi sebou. Každá si hlídá své časy a snaží se soupeřit sama se sebou. Překonat sama sebe je nejtěžší," uvedla Jislová.

Po tréninkovém bloku v Letohradě dostaly Češky volno a po něm už vyrazí na první zahraniční soustředění do rakouského Ramsau.