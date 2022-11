Ukončila studia, nestresuje se. Jsem na tom lépe, říká Davidová na prahu sezony

Biatlonistka Markéta Davidová nelituje, že se rozhodla pokračovat ve sportovní kariéře, v nové sezoně by si chtěla závody hlavně užívat. Obhajovat bude malý křišťálový glóbus z vytrvalostních závodů a pokusí se vylepšit desáté místo ve Světovém poháru.

Před sezonou změnila pětadvacetiletá Davidová značku lyží a ačkoliv úspěšně ukončila studia, nevylučuje do budoucna další kurzy.

"Musím říct, že příprava šla podle plánu. Na začátku jsem si dala nějaké cíle, snažila se vše dodržet a docela se mi to povedlo. Na druhou stranu to nic neznačí. Dělat něco v přípravě, a pak to přenést dál, je něco úplně jiného," řekla novinářům Davidová.

Biatlonistka z Janova nad Nisou po skončení minulé sezony přemítala, zda bude pokračovat. Nakonec se rozhodla kariéru neukončit. "Nelituju toho. Musím říct, že mě to letos docela bavilo. Cítím se, že jsem na lepším místě, než jsem byla vloni," uvedla Davidová, jež skončila čtvrtá v olympijském závodě s hromadným startem v Pekingu.

Novým impulzem pro ni byly i změny. Zatímco českým biatlonistům bude nově pomáhat norský servisman Ole Björn Tretterud a za broušení lyží bude zodpovědný Rakušan Benjamin Eder, česká závodnice změnila značku lyží.

"Ukončili jsme čtyřletý olympijský cyklus, takže je přirozené, že nastaly změny. Je to i impulz pro nás. Konkrétně jsem to ale zatím nepocítila," uvedla Davidová, které může pomoci i nový střelecký trenér a olympijský vítěz Matthew Emmons. "Když jsme na střelnici, fungujeme jako tým. Také nám říká, kde máme rány, ale zatím jsem ho konkrétně nevyužila," řekla.

Davidová letos ukončila na České zemědělské univerzitě v Praze i druhé studium v oboru výživa a dietetika zvířat. Po obdržení titulu Ing. et Ing. si dala od studií pauzu.

"Užívám si teď jiné aktivity, které mohu dělat a nemusím se stresovat z učení. Samozřejmě mi to trochu chybí, ale našla jsem si něco, čím bych mohla tenhle studijní čas vyplnit," řekla s tím, že nyní s sebou vozí místo učebnic běžnou literaturu. "Naposledy jsem četla knížku Markéty Lukáškové, to mě bavilo. Koukám také na různé filmy a seriály," doplnila Davidová.

Návrat ke studiím nicméně nevylučuje. "Možná bych ještě ráda šla na postgraduál. Našla jsem si také kurzy, které by mě bavily. Uvidíme, co z toho dotáhnu," podotkla mistryně světa z roku 2021.

Do sezony si konkrétní cíle nedala. V té minulé se v individuálních závodech SP umístila sedmkrát v první desítce. "Jako každý rok řeknu, že žádné číselné cíle nemám. Ráda bych závodila tak, aby mě to bavilo a měla z toho radost. To je můj největší cíl a uvidíme, jak se to bude dařit," řekla.

Sezonu začne příští týden v Kontiolahti. Ve středu 30. listopadu vstoupí do vytrvalostního závodu. Minulý rok úvodní závod sezony v Östersundu ovládla. "Vloni byl první závod úspěšný, ale pak ta sezona tolik ne. Možná bych tedy byla radši, kdyby byl úspěšný nějaký pozdější závod," řekla s úsměvem Davidová.

Vedle únorového mistrovství světa v Oberhofu vyhlíží také domácí Světový pohár v Novém Městě na Moravě. Ve Vysočina Aréně se biatlonová elita představí od 2. do 5. března. "V Novém Městě je to vždy zážitek. Věřím, že to už bude konečně i s diváky. Kulisa tam byla vždy perfektní a doufám, že to letos nebude jiné," dodala Davidová.