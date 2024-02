"Tome, bojuj!" Češi za týden vybrali miliony, ochrnutý komentátor už mluví

Mistrovství světa v biatlonu, které ve středu začíná v Novém Městě na Moravě, se tentokrát musí obejít bez komentáře a rozhovorů Tomáše Lachmana z České televize. Oblíbený komentátor se zotavuje z těžkého zranění hlavy, pomoci z nejhoršího mu může dobročinná sbírka.

S biatlonem byl v posledních letech neodmyslitelně spjatý. V barvách České televize objížděl takřka všechny velké závody, zpovídal české reprezentanty i komentoval samotná klání.

Letos ale jeho hlas ani tvář fanoušci na obrazovkách slyšet a vidět nemohou.

Nadšenému lyžařovi a cyklistovi Tomáši Lachmanovi se totiž v květnu minulého roku během chvíle změnil život.

Na dovolené nešťastně spadl ze schodů a poranil si mozek. Podstoupil několik operací a dlouhou dobu strávil v umělém spánku. Dodnes je upoutaný na lůžko, už je schopný mluvit, svaly ale ještě ovládat nedokáže.

Otce dvou malých dětí ještě čeká náročný boj na cestě k návratu do normálního života. Jeho přátelé a kolegové proto vyhlásili dobročinnou sbírku, kde mohou lidé přispívat libovolnou finanční částkou.

"Sbírku jsme vyhlásili proto, abychom pro Tomáše zajistili pokračování specializované komplexní neurorehabilitační péče a individuálních pomůcek, které by ho alespoň částečně vrátily do běžného života. Především domů k rodině," vysvětlují na stránkách Donio.cz kolegové a přátelé Tomáše Lachmana, který je po několikaměsíční hospitalizaci v péči odborníků v Lázních Bělohrad.

"Tomáš je na startu svého nejtěžšího životního závodu. Pomozte nám podpořit ho na cestě do cílové rovinky," vyzývají jeho přátelé.

Do konce sbírky ještě zbývají necelé dva měsíce. I když byla zahájena teprve minulý týden, vybralo se už přes tři miliony korun od bezmála pěti tisíc dárců.

K prosbě o pomoc se připojil i český biatlonový svaz.

"My teď můžeme ukázat sílu biatlonové komunity a pořádně nakopnout sbírku. Pojďme pomoct Tomášovi zpátky na nohy," píše se na oficiálním webu.

"Víte, co mi na biatlonu letos nejvíc chybí? Jsou to Lachecovy otázky v cíli. Tome, bojuj, ať jsi brzo zpátky a je to zase totální biatlon," vzkazuje mu letitá opora biatlonistů Michal Krčmář.

Sbírku budou čeští reprezentanti propagovat i během domácího mistrovství světa, které začíná v Novém Městě na Moravě už ve středu odpoledne závodem smíšených štafet.

"Kdo jiný by měl pomoct jemu a celé rodině, když ne biatlonová komunita? Není vůbec potřeba zdůrazňovat zásluhy. Tomáš byl součástí té naší rodiny a to, co se mu stalo, je jedno veliké neštěstí," říká šéf českého biatlonu Jiří Hamza.

"Věřím, že jednoho dne bude zase stát za plůtkem, třeba i s mikrofonem. Nejdůležitější ale je, aby se mohl vrátit k rodině a v rámci možností mohl žít plnohodnotný život," dodává Hamza.