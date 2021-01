Z týmu biatlonistů zbylo torzo. Pozitivní Mikyska i jeho spolubydlící museli domů

Mužská část českého biatlonového týmu je v troskách. Tomáš Mikyska je čtvrtým reprezentantem, který měl pozitivní test na koronavirus, a odjel z Oberhofu. Dějiště aktuálního dílu Světového poháru musel opustit i jeho spolubydlící Milan Žemlička, kterému byla nařízena karanténa.

V Oberhofu tak zbyli jen Ondřej Moravec a Jakub Štvrtecký. Velmi ohrožená je česká účast v závodě smíšených dvojic, v němž měl startovat Mikyska.

Mikyska neprošel sobotním testováním. Český junior dnes ráno odjel do Česka stejně jako Žemlička. Ten musel do karantény podobně jako dříve Tomáš Krupčík, který doplatil na pozitivní test Vítězslava Horniga. "Milan Žemlička měl negativní test, ale stejně jako Tomáš Krupčík musel do karantény. Tomáš měl negativní i další test, ale dodržujeme veškerá nařízení, takže zůstává v karanténě v Česku," uvedl na svazovém webu sportovní ředitel a trenér mužů Ondřej Rybář.

Mikyska měl dnes jet závod smíšených dvojic s Evou Puskarčíkovou. Svaz zvažoval nasazení Štvrteckého, který pojede s Ondřejem Moravcem smíšenou štafetu. Trenér mužů Ondřej Rybář to ale nepovažuje za pravděpodobné. "Tahle varianta tam pořád je, ale tratě tady v Oberhofu jsou hodně náročné na to, aby někdo podal po dvou hodinách znovu maximální výkon. Budeme spíš počítat s tím, že se na konci dva závody škrtají, tak z tohoto budeme mít nulu. Myslím, že není třeba tady dělat divadlo," řekl Rybář České televizi.

Problémy se netýkají jen českého týmu. "Mezi nakaženými je i jeden Japonec a šest Bulharů. Celý bulharský tým proto musel do izolace," informovali Češi.