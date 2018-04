Diplomka na olympiádě, odkládání úkolů. Biatlonisté kombinují sport se studiem vysoké školy

před 1 hodinou

Řada českých biatlonistů se rozhodla během sportovní kariéry vystudovat vysokou školu. Skloubit sport a studium ovšem bývá někdy oříšek. Své o tom ví Eva Puskarčíková a Michal Krčmář.

Brno - Fakultou sportovních studií v Brně v minulosti prošla řada známých sportovců. Masarykovu univerzitu studují také někteří biatlonisté. Zatímco bakalář Michal Krčmář vyhlíží magisterské studium, Evu Puskarčíkovou čekají za měsíc státnice.

Biatlonisté plní své školní povinnosti i v průběhu sezony. "Diplomku jsem psala na závodech, na soustředěních, zkrátka když byl čas. Některé věci jsme řešili i na olympiádě," přiblížila reprezentantka Eva Puskarčíková.

Michal Krčmář mívá zase drobné potíže s plněním termínů. Vždy je ale prý dokázal splnit. "Šiju to horkou jehlou. Většinou se do toho opřu, až když mě tlačí čas," popsal patálie spojené se studiem. "Kolikrát si říkám, že začnu dřív, ale většinou to stejně dělám na poslední chvíli," smál se stříbrný medailista z olympiády v Pchjongčchangu.

Fakulta sportovních studií spolupracuje s aktivními sportovci dlouhodobě. "Biatlon je pro nás srdeční záležitost, i když se snažíme program pro profesionální sportovce rozšířit mezi další sportovní odvětví," vysvětlil proděkan pro studium Jan Ondráček.

Prvním úspěšným absolventem byl Jaroslav Soukup. Michal Krčmář vystudoval bakaláře v oboru trenérství se specializací na biatlon. Po olympijské sezoně chce ve studiu pokračovat. "Biatlon by mě nezabezpečil do konce života. Chci se rozvíjet," řekl.

Studium je pro něj také forma odreagování. "Je tu skupina lidí, kteří neřeší, kdo jsem. Takové party já vyhledávám, cítím se v nich dobře," usmíval se sedmadvacetiletý biatlonista. "Občas někomu ze spolužáků dám autogram pro blízké, ale to je pro mě spíš příjemné," dodal.

Upozornil ale, že studium pro něj není jen relax a zábava. "Při zkouškách jsem nervózní, ale úplně jinak než při závodech. Někteří pedagogové mě znají, takže nechci dělat biatlonu ostudu. Proto nechodím na zkoušky nepřipravený, aby to nevypadalo, že to chci dostat za jméno," pokračoval Michal Krčmář ve vyprávění.

Eva Puskarčíková studium učitelství se zaměřením na tělesnou výchovu brzo dokončí. "Diplomku mám napsanou, zbývají mi státnice. Klidně bych v tomto oboru dál pracovala, třeba na sportovní základce blízko mého bydliště," řekla.

Na Masarykově univerzitě studují také Jessica Jislová a Adam Václavík. Zatímco třiadvacetiletá biatlonistka se věnuje managementu sportu, Václavík se podobně jako Krčmář zaměřil na trenérství.