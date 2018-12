Šlesingr chce i přes zdravotní problémy v Novém Městě startovat

před 1 hodinou

Kdyby se nekonal Světový pohár v Novém Městě na Moravě, měl by biatlonista Michal Šlesingr jasno. Závody by kvůli bolestem zad vynechal, ale vyhlášenou atmosféru si nechce nechat ujít, a byť se jeho stav příliš nelepší, doufá, že by čtvrteční sprint mohl absolvovat.

"Kdybychom nebyli v Novém Městě, asi jsem rozhodnutý už dávno. Tím, že jsme tady, tak bych chtěl jet. Asi to bude zase nejlepší svěťák roku. Kdo viděl Nové Město, pochopí. Doufám, že se to zlomí," řekl biatlonista přezdívaný Boušek.

Trojnásobný medailista z mistrovství světa nedokončil kvůli bolestem zad úterní trénink. Dnes se do Vysočina Arény vrátil. "Bohužel to není o nic moc lepší," řekl pětatřicetiletý Šlesingr.

Na lyžích záda zlobí prakticky pořád, při střelbě vleže má problém s manipulací se zbraní a ztěžka se rovná do stojky. "To je docela náročné, jak je tam člověk zkroucený. A když u toho potřebuju ještě trochu dýchat a prodýchnout to, tak mě v tom hryže," popsal světový šampion ze smíšené štafety.

Je v péči týmových fyzioterapeutů a definitivní rozhodnutí udělá hodinu před startem čtvrtečního sprintu. Ten má začátek v 17:30. "Vidím to asi na nástřel," přikývl Šlesingr a dodal: "Vím, že kulisa bude taková, že by mě to vyhecovalo, kdyby v tom šlo jet, ale pokud to bude jako dneska, moc tomu nevěřím."