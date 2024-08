"Bezohledná hrdlořezka." Číňanka dobývá svět tenisu, soupeřky si na ni stěžují

V Číně byla národní hrdinkou už před olympijskými hrami, na nich ale zašla ještě dál. Ukončila letitou neporazitelnost Igy Šwiatekové na pařížské antuce, získala zlatou medaili ve dvouhře a vykročila k nesmrtelnosti. V pouhých jednadvaceti letech Čeng Čchin-wen dobývá svět tenisu, soutěže v oblíbenosti mezi soupeřkami ale pravděpodobně vyhrávat nebude.

V elitní desítce už je pevně zabydlená, od lednového Australian Open má v životopisu jedno, byť prohrané grandslamové finále.

Nečekaným olympijským triumfem svou příslušnost k absolutní světové špičce stvrdila.

"Když jsem se stala olympijskou šampionkou, ucítila jsem, jak mi z ramen spadlo obrovské břímě. Teď můžu říct rodině a tátovi: 'Právě jsem se zapsala do historie'," řekla po finále, ve kterém přehrála Chorvatku Donnu Vekičovou.

Největší favoritku odstranila z cesty už v semifinále. Igu Šwiatekovou, pařížskou hegemonku, porazila poprvé v kariéře na sedmý pokus a ukončila její fenomenální sérii 25 vítězných zápasů na pařížských kurtech.

Úspěch Čeng Čchin-wen ale nebyl v tenisovém světě přehlídkou gratulací a všeobecného nadšení. Na povrch zprvu nenápadně vylezlo, že má čínská hráčka řadu odpůrců a to i mezi svými kolegyněmi.

Začalo to konfliktem s Emmou Navarrovou. Když ambiciózní Američanka s Číňankou vypadla po vypjatém osmifinále, zastavila se s ní u sítě a něco jí poměrně dlouze vyčítala.

"Jen jsem jí řekla, že ji jako soupeřku nerespektuju. Myslím si, že věci řeší docela bezohledně," vysvětlovala Navarrová po utkání. Pomohla si obratem "in a pretty cut-throat way", znamenajícím bezohledné chování. Doslovný překlad ale začal žít vlastním životem a z Čeng Čching-wen byla najednou v přeneseném významu "hrdlořezka".

"Je těžké čelit soupeřce, které si opravdu nevážím. Ale zaslouží uznání, hrála dobrý tenis, byla lepší než já, takže jí gratuluji," dodala Navarrová.

Čeng poté reagovala. "Jsem šťastná za to, že mi to řekla. Mohu to zkusit napravit a stát se lepší hráčkou i lepším člověkem. Nebudu to brát jako útok, protože prohrála zápas. Řekla mi, že nechápe, jak můžu mít tolik fanoušků," prohlásila čínská hvězda.

K její kritice se nicméně po finále olympiády přidala i poražená Donna Vekičová.

"Neustála zdržovala na podání. Pokaždé, když někdo v publiku něco řekl, nebo se pohnul. Tyhle time-outy si brala naprosto nesprávně. Nemůžeme od lidí očekávat, že budou sedět bez hnutí jako sochy," uvedla Chorvatka.

"Koluje o ní řada kontroverzních příběhů, ale já o nich teď nebudu mluvit," dodala tajemně.

To, že má čínská tenistka svůj svérázný přístup a příliš se nezajímá o své soupeřky či obecně o tenisové dění, se ví od jejího nástupu do širší špičky.

Světové tenisové weby například obletěla bizarní situace z léta 2021, kdy Čeng v devatenácti letech vyhrála turnaj ITF Mácha Lake Open ve Starých Splavech. Když se jí tehdy moderátor Libor Basík zeptal, zda ví, kdo je vítězkou dvou předchozích ročníků turnaje, Čeng netušila.

"Nevím, viděla jsem její fotku, ale neznám její jméno," přiznala. Jenže ani ve chvíli, kdy se dozvěděla jméno Barbory Krejčíkové, neměla zdání, o kom je řeč.

Česká tenistka přitom v tu dobu byla čerstvou grandslamovou vítězkou, šampionkou antukového Roland Garros. "Teda, tak to je hodně dobrá," hlesla obdivně čínská hráčka s nevinným úsměvem na rtech.