Takové emoce jsem nečekala, přiznala Siniaková. Macháč vysvětlil jejich rozchod

Tenhle příběh budí emoce. Pár, který se v soukromí rozešel, si dokráčel pro olympijskou zlatou medaili v Paříži. Tomáš Macháč a Kateřina Siniaková ovládli soutěž mixu. Zatímco berounský rodák musel kousat, že zkazil sen svému deblovému kamarádovi, jeho bývalou přítelkyni zmohly emoce z české hymny.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Dramatičtější koncovka finále snad nemohla přijít. Český pár prohrával v supertiebreaku 6:8, ale nakonec slavil po triumfu 10:8. K němu pomohla i dvojchyba Číňana Čang Č'-čena, se kterým hraje Macháč na okruhu čtyřhru.

"Mrzí mě to, vím, jak rád reprezentuje svou zemi. Ale potkal jsem ho v šatně, když jsem si šel převléknout outfit na ceremoniál a byl veselý, nezlobí se na mě," vtipkoval po zápase Macháč.

Také na českém tenistovi ležela v závěru zápasu těžká úloha. Za stavu 9:8 měl zápas doservírovat a na kurtu Phillipa Chatriera se stát olympijským šampionem.

"Překvapivě jsem vůbec nebyl nervózní. Vlastně celou dobu v té koncovce, kdy jsme na tom nebyli dobře. Pořád jsem věřil, že se to kdykoliv může zlomit na naši stranu, že stojí za to bojovat o každý míč," popsal.

Servis pak zvládl skvěle a po čínské chybě následovala exploze české radosti. Zatímco jeho parťačka a bývalá přítelkyně už druhý olympijský triumf kariéry hodně prožívala, Macháč euforii mírnil.

"Já emoce navenek tolik neukazuju, ale pro mě je to něco neuvěřitelného. Jsem rád, že jsme mohli pódium s Katkou sdílet. Ale já se pořád bojím, aby to byla pravda, aby mě z toho snu někdo neprobudil," přiznal Macháč.

To Siniaková, která slavila zlato i na hrách v Tokiu po boku Barbory Krejčíkové, při stoupající české vlajce nejprve zpívala první verše hymny, ale pak ji přemohlo dojetí a rozplakala se.

"Nečekala jsem, že to pro mě bude tak emotivní. V tenisu českou hymnu normálně nezažijeme, je to něco nezapomenutelného. Asi to na mě všechno dolehlo, že se to zopakovalo. Cítila jsem ohromnou radost," vysvětlila rodačka z Hradce Králové.

Příběh české dvojice zajímal v Paříži i zahraniční novináře, kteří si nebyli jistí, jestli oba tenisté stále tvoří pár i v soukromí.

"To je naše soukromá věc," odvětila stručně Siniaková. Macháč pak už jen před českými novináři přišel s originální historkou.

"My jsme takoví profíci, že jsme se rozešli právě proto, abychom se mohli plně soustředit na tuhle medaili, to se nám povedlo a uvidíme, co bude potom," dodal s úsměvem čerstvý olympijský šampion.

Legrácky a případné oslavy ale musí stranou. Už v sobotu odpoledne čeká Macháče další útok na cenný kov, tentokrát z bronzu. Po boku Adama Pavláska si zahraje proti pánům Tayloru Fritzovi a Tommymu Paulovi z USA.

"Tyjo, tři čtvrtě na dvanáct. To už zase tak ponocuju? Samozřejmě program je náročný, ale zítra tam žádná únava nebude, i když půjdu spát pozdě. V tomhle určitě nebudu sobecký, odvedu tam maximum a s Adamem se o to popereme," slíbil Macháč.