Poprvé v 52 letech na ledě. Jágr překonal Howea a přiblížil Kladno k záchraně

Hokejisté Kladna zvládli i druhý domácí zápas baráže o extraligu, zvítězili nad Vsetínem 7:2 a vedou v sérii na čtyři výhry 2:0. Gólem a asistencí se na úspěchu Rytířů podílel hrající majitel Jaromír Jágr, který naskočil v 52 letech a 63 dnech, čímž překonal věkový rekord Gordieho Howea.

Jágr se na ledě představil poprvé od 10. února od duelu s Vítkovicemi. Dvakrát za vítěze skórovali Antonín Melka s Martinem Procházkou, tři asistence si připsal Jakub Strnad. Třetí a čtvrtý duel se budou hrát v neděli a v pondělí v barážovém azylu šampiona první ligy v Brně.

Kladnu chyběli ofenzivní lídr Jakub Klepiš a také obránce Jake Dotchin, který po dlouhodobém zranění ve středu odehrál jen první třetinu. Vsetín se musel obejít bez beka Ondřeje Smetany, ten odstoupil v první dějství úvodního utkání. Nahradil jej Michal Hryciow a místo Danielse Berzinše v útoku se zařadil Jan Kern.

Jágr hned při prvním střídání po 119 sekundách hry rozjásal kladenské fanoušky ve vyprodaném ČEZ stadionu. Před odkrytou branku mu předložil puk Strnad a pro druhého nejproduktivnějšího hráče historie NHL to byl první gól od 26. února loňského roku. V této sezoně si v základní části extraligy připsal čtyři asistence.

Rytíři pokračovali v tlaku a po Melkově přihrávce mohl zvýšit Slováček. V 9. minutě už se to podařilo Tralmaksovi, který po objetí branky poslal puk do brankoviště bekhendem a do vlastní branky si jej nohou srazil Rob. Za 68 sekund Valaši snížili. Při Ticháčkově vyloučení už po 11 vteřinách tečoval Teperovu střelu Jonák. Vyrovnat mohl Hořanský, ale Brízgala vleže zasáhl lapačkou.

Na druhé straně ujel Tralmaks, jenže Romančíka nepřekonal. Potom měl vsetínský gólman štěstí, že neskočila za brankovou čárou Martenetova střela. Velkou šanci hostů měl Rob, ale puk za Brízgalu nedotlačil. Další příležitosti domácích měli Filip a Frolík, po jehož střele dorážel vedle Jágr. Náskok Rytířů zvýšil 16 sekund před koncem úvodní části střelou z pozice mezi kruhy Melka.

Po 62 sekundách druhé části opět udeřili domácí. Tralmaks uspěl za brankou v souboji se Staňkem, předložil bekhendem puk mezi kruhy Smoleňákovi a kladenský kapitán zamířil nad Romančíkovu lapačku. Za další 69 sekund se po spolupráci Jágra a Strnada dostal sám před vsetínského gólmana Melka a po bekhendovém blafáku dotlačil puk přes jeho levý beton za brankovou čáru. Oslavil tak druhou trefu večera.

Vsetín se potom ubránil při Staňkově trestu a v oslabení navíc zahrozil Machala. Ve 27. minutě při Sideroffově pobytu na trestné lavici hosté snížili díky Klhůfkově teči Teperovy střely. V čase 31:39 si sudí Vrba a Šindel pověřili na videu zákrok Jonáka na Smoleňáka a za zásah do oblasti hlavy a kruhu jej vyloučili na pět minut a do konce utkání. V dlouhé přesilovce se dvakrát prosadil Procházka, nejdříve se trefil zápěstím z kruhu a potom také z levé strany z většího úhlu zužitkoval Jarůškovu přihrávku.

Kladno si v závěrečné části pohlídalo bezpečný náskok, přestože bez Tralmakse, Slováčka a Pytlíka hráli třikrát za sebou v oslabení. Poslední přesilovku Valachů zkrátil o půl minuty faulem Rob. Snížit mohl ještě Klhůfek, ale ztroskotal na Brízgalovi. Vsetím se ještě ubránil při Larsenově trestu.

Baráž o hokejovou extraligu - 2. zápas:

Rytíři Kladno - VHK Robe Vsetín 7:2 (3:1, 4:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Jágr (J. Strnad), 9. Tralmaks (Filip), 20. Melka (J. Strnad, Ticháček), 22. Smoleňák (Tralmaks, Sideroff), 23. Melka (J. Strnad, Jágr), 34. M. Procházka (Slováček), 37. M. Procházka (Jarůšek) - 10. Jonák (Teper, Š. Jenáček), 27. Klhůfek (Teper, Š. Jenáček) . Rozhodčí: Vrba, Šindel - Brejcha, Špůr. Vyloučení: 10:7, navíc Jonák (Vsetín) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:2. Diváci. 5200 (vyprodáno). Stav série: 2:0.

Sestavy:

Kladno: Brízgala - Ticháček, T. Hejda, Babka, Slováček, Martenet, Veber - M. Procházka, Filip, Jarůšek - Tralmaks, Sideroff, Smoleňák - Kusý, Pytlík, Frolík - Jágr, Melka, J. Strnad. Trenér: O. Vejvoda ml.

Vsetín: P. Romančík - Š. Jenáček, Hryciow, Teper, Staněk, Larsen, Ondračka, Kojo - Rob, Klhůfek, Jonák - Hrňa, M. Kratochvil, Hořanský - Š. Bláha, Matějček, Holec - Zabusovs, Kern, O. Machala. Trenér: Weintritt.