Barák to strašidelně pokazil. Otázka je, jestli se měl vůbec vracet, míní Uhrin

Neúspěch reprezentace na mistrovství Evropy v Německu podle expertů ukázal, že český fotbal doplácí na kritický nedostatek kreativních hráčů. Přehlížet podle nich nelze ani velký problém s disciplínou. Národní tým hrál ve středu v klíčovém utkání proti Turecku od 20. minuty o deseti bez vyloučeného Antonína Baráka, prohrál 1:2 a ve skupině skončil poslední až za Gruzií.

Výsledky jsou zarážející. V kvalifikaci Češi výrazně zaostali za Albánií, na Euru získali jediný bod za remízu s Gruzií a nepostoupili ze skupiny. "Bohužel. Už nějakou dobu bliká červené světlo, že nám ujíždí vlak, jenže nevíme, jak z toho," poukázal internacionál Libor Sionko.

"Vidím řadu věcí, kterými jsme prostě nešli štěstí naproti. Ať už se týkají nominace, určení sestav pro jednotlivé zápasy nebo nedisciplinovanosti," řekl trenér Dušan Uhrin mladší.

Oba souhlasí s Karlem Poborským, který ve studiu ČT sport upozornil na kritický nedostatek kreativních hráčů. Podle české legendy byl na turnaji schopný individuálně přejít přes protihráče pouze nováček Matěj Jurásek.

"Vedle Juráska snad ještě Lukáš Provod, ale jinak s Karlem plně souhlasím. Soupeři na turnaji ukazují spoustu mladíků, kteří mají odvahu hrát jeden na jednoho a pořád to zkoušet. Náš fotbal je založený na tom, že to nějak vykombinujeme. Individuálně jsme toho předvedli strašně málo," srovnal Sionko.

"Zásadní problém je, že vůbec nevychováváme kreativní hráče. Ani v dorosteneckých kategoriích žádné takové nevidím. Nad tím by se měla asociace okamžitě zamyslet. Vždyť kombinací po zemi jsme byli schopní připravit snad jen jednu šanci Schickovi proti Gruzii, jinak jsme hrozili po centrech nebo dlouhých autech. Máme hráče v nejlepších ligách, ale asi není náhoda, že třeba Souček s Coufalem jsou defenzivní typy v defenzivně laděném West Hamu," přidal se Uhrin.

Národní tým po letech 2008 a 2016 do třetice ztroskotal v závěrečném utkání ve skupině na Turecku. Sionko u toho byl v prvním případě jako hráč. "Klukům jsem teď hodně věřil, myslím, že Turci letos nejsou tak silní jako tehdy proti nám. Začali jsme dobře, ale vyloučení Tondy Baráka zápas samozřejmě zásadně ovlivnilo," řekl ostravský rodák, který po skončení kariéry působil také jako vedoucí reprezentace.

Baráka vzal trenér Ivan Hašek zpátky do týmu poté, co ho jeho předchůdce Jaroslav Šilhavý vyřadil. Záložník Fiorentiny doplatil na svou pomalost a rychle inkasoval dvě žluté karty.

"Hlavně první byla hloupá, místo přihrávky se točil uprostřed s míčem. Víme však, že Tonda takhle hraje," připomněl Sionko. "Barák to pokazil strašidelně. Kdybych ho v týmu měl, tak bych ho jako trenér do zápasu taky postavil. Druhá otázka je, jestli měl být vůbec v nominaci, když se postavil proti Šilhavému jako Haškovu předchůdci. Na takové věci já hodně dám," zdůraznil Uhrin.

Reprezentace má s disciplínou problém dlouhodobě. Šilhavého éra končila skandálem v olomouckém baru Belmondo. Před šampionátem zase přišel podivný případ Michala Sadílka, který se na soustředění během volna zranil na tříkolce. Proti Turkům nebyl vyloučen jen Barák, ale ve strkanici po závěrečném hvizdu také Tomáš Chorý, zraněný Patrik Schick za protesty na lavičce zase dostal druhou žlutou kartu na turnaji, takže by stejně v osmifinále hrát nemohl.

"Když si to takhle všechno seřadíme, je to dlouhodobější problém, který nemůžeme přehlížet," přikývl Sionko. "Už je toho opravdu moc, dává to špatný signál i fanouškům," souhlasil Uhrin.

Z odborného hlediska má řadu otazníků. "Šilhavý byl úspěšný trenér, na minulém Euru dovedl mužstvo do čtvrtfinále. Nevybavuji si teď jinou zemi, která by kouče po postupu vyhodila. My jo. Mám pocit, že ani v jednom utkání na šampionátu jsme se úplně netrefili do sestavy. Někteří nenastoupili na svých obvyklých postech. Třeba Douděra hrál proti Portugalcům přes nohu a se Šulcem ztráceli spoustu míčů," všiml si kouč s bohatými zkušenostmi z české, rumunské či gruzínské ligy.

"Stoper Hranáč, který ještě před rokem hrál baráž za Pardubice, doplatil na svou nezkušenost. Nevím, proč zůstal úplně stranou Zima, dobrý a hlavně rychlý obranný hráč. Myslím, že místo tří stoperů pro nás bylo vhodnější hrát na čtyři obránce a dva klasické útočníky. Nerozumím ani tomu, proč jsme kromě Davida Juráska neměli v nominaci dalšího levého obránce. Takové místo bych chtěl mít zdublované, vzal bych ze Sparty buď Ryneše, nebo Zeleného," dodal Uhrin.

Dalším cílem je postup na mistrovství světa, kam se samostatný český tým probojoval pouze jednou. "Chci zůstat optimistou, může se to podařit. S ohledem na poslední vývoj a výkony to však bude hodně těžké. Jak poukázal Karel Poborský ve studiu, když z deseti šancí ani jednu neproměníte, nemůžete mluvit o smůle. To už je prostě důsledek menší kvality. Světový šampionát je sen, ale určitě nám do kvalifikace vylosují jednoho, dva silné favority. Abychom přes ně přešli, bude se nám muset všechno sejít. A to se nám již dost dlouho nedaří," uzavřel Sionko.