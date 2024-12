Vzhůru do oblak. Výročí slavného klubu slaví i jedinečný design obřího letadla

Letecká společnost Emirates představila velkokapacitní letoun Airbus A380, který oslavuje 125. výročí založení slavného fotbalového klubu AC Milán.

Výrazné červené a černé pruhy, symbolizující klubové barvy, zdobí trup letounu a připomínají bohatou historii Rossoneri.

Na obou stranách letounu Airbus A380 z flotily Emirates, který je hlavním sponzorem fotbalového celku, se vyjímají červené a černé pruhy inspirované logem AC Milán.

Vedle nich je umístěn oficiální znak klubu. Ten zobrazuje vlajku města Milán spolu s iniciálami ACM a rokem založení týmu. Design doplňuje nápis "Milan 125", který zdůrazňuje významné jubileum.

Druhé straně trupu dominuje silueta hráče v dresu s heslem letecké společnosti "Fly Better", který vykopává míč. To je symbol partnerství, které trvá již více než 15 let.

"Tento speciální design je nejen oslavou bohaté historie AC Milán, ale také symbolem našeho dlouhodobého partnerství," uvedl zástupce Emirates při slavnostním odhalení letounu.

Tento unikátní stroj se vydal na mezinárodní linky Emirates už v závěru listopadu. Instalaci a výrobu designu kompletně zajistil tým Emirates Engineering Aircraft Appearance Centre.

Emirates uzavřely první sponzorskou smlouvu s AC Milán v roce 2007 a o rok později se staly tzv. Top Institutional Partnerem. V sezoně 2010/2011 se logo Emirates poprvé objevilo na dresu AC Milán a od té doby je jeho nedílnou součástí. Milánští fotbalisté od té doby vstřelili více než 1000 branek.