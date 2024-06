"Aby na ně příště nepřiletělo plné pivo." Němci se Čechům přiznali až po zápase

I kvůli obdobným momentům, jaký se odehrál během dnešního osmifinále turnaje Pro Tour Elite v Ostravě mezi Ondřejem Perušičem s Davidem Schweinerem a Němci Nilsem Ehlersem s Clemensem Wicklerem, jsou čeští mistři světa pro rozšířenější používání videa v plážovém volejbalu.

Zároveň ale odmítli svést na inkriminovaný okamžik porážku 1:2 na sety, po které ve vítkovickém areálu pod vysokými pecemi poprvé nepostoupili mezi nejlepší čtyři týmy.

Za stavu 6:7 v tie-breaku poslal Schweiner do autu míč, který lehce vychýlil Wickler. Německý polař se ale k teči k velké nevoli publika nepřiznal, a tak rozhodčí přiřkl bod Němcům. Ti se k doteku českým tréninkovým parťákům doznali až po zápase.

"Já to radši nechci hodnotit, ať si to zhodnotí on sám. My se k tomuhle přiznáváme, oni se nepřiznávají ani před celou arénou. Nejsem si jistý, jestli mu to tady v Ostravě úplně prospěje. Aby příští zápas nepřiletělo plné pivo nebo něco podobného," řekl Schweiner.

"Částečně je chyba na straně nás hráčů. Myslím si, že bychom měli ctít hodnoty jako fair play. Částečně je to ale další z mnoha apelů na to, že tenhle sport potřebuje challenge, potřebuje videorozhodčího, který je schopen tyhle situace přezkoumat a zpětně třeba rozhodnutí hlavního rozhodčího zvrátit," prohlásil promovaný právník Perušič. Hráčská výzva je na písku na rozdíl od tenisu či šestkového volejbalu k dispozici pouze na olympijských hrách a mistrovství světa.

Obdobnou negativní zkušenost už české jedničky s Němci zažily na loňském turnaji v Paříži, kde soupeře zdolaly na úvod i ve finále a naladily se na světový šampionát v Mexiku, který následně rovněž ovládly. V dějišti letošní olympiády se tehdy k teči nepřiznal pro změnu Ehlers.

"Občas tyhle momenty po zápase probereme, protože zejména u týmů, se kterými často trénujeme a řekl bych, že jsme kamarádi, tak bychom čekali oboustranně fair play přístup. Ale asi to nebudeme nijak rozmazávat," uvedl Perušič.

Český polař zároveň uznal, že sporný moment zápas nerozhodl a Němci si první vzájemnou výhru po pěti porážkách zasloužili.

"V tie-breaku jsme měli mnoho šancí na to zápas vyhrát i bez téhle teče a je jenom naše chyba, že jsme ho nevyhráli. Němci prostě byli dneska o něco lepší a vyhráli zaslouženě," řekl Perušič.

Perušič se Schweinerem v minulosti vybojovali před ostravským publikem tři druhá a dvě čtvrtá místa, avšak zlata se české jedničky nedočkají ani letos. "Krásně to ukazuje, jak moc je špička vyrovnaná. A že pokud nejste opravdu v top formě, tak můžete prohrát úplně s kýmkoliv. Bohužel jsme si to letos ověřili z pozice poražených," řekl Perušič. Světoví šampioni nejspíš vynechají červencové elitní turnaje v Gstaadu a Vídni, aby se mohli naplno připravovat na olympiádu.