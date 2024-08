Zničil mi olympiádu, končím s ním, rýpal Číňan do Macháče. Pak Čecha vychválil

Hráli spolu semifinále Australian Open, vyhráli turnaj v Marseille, společně objevili deblový svět tenisu a teď se Číňan Čang Č'-čen a Tomáš Macháč potkali ve finále olympijských her. Po dramatické bitvě dostal na krk zlato český hráč, a tak se nabízela otázka, zda to neznamená konec jednoho mezinárodního tenisového přátelství.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Dvakrát v jednom týdnu šel berounský tenista k síti obejmout parťáka, se kterým objíždí tour ATP, aby mu poděkoval za zápas, kterým mu zavřel dveře k lepšímu olympijskému výsledku.

"Je mi ho fakt líto, vím, jak rád reprezentuje svou zemi, jak rád by vyhrál zlato. V tomhle mě to trochu mrzí, zároveň jsem ale šťastný, že jsem vyhrál zlato. Přeju mu jen to nejlepší, těším se na další společné debly, ale už ne singly, prosím," nechal se slyšet Macháč po finále smíšené čtyřhry.

Tenisové přátelství vzniklo před dvěma lety na finále menšího turnaje v Polsku, kde vyhrál Macháč, ale pak s Číňanem párkrát trénoval a poznali se i po osobní stránce.

Letos spolu začali deblovou sezonu a mají skvělé výsledky. Semifinále Australian Open, čtvrtfinále v Paříži, mezitím vyhraný turnaj v Marseille.

"S přátelstvím končíme, zničil mi olympiádu," reagoval okamžitě Číňan na otázku, co dva prohrané zápasy v prvním kole singlu a finále smíšené čtyřhry udělají s jejich přátelstvím.

To všechno ale prohodil s úsměvem na tváři, aby pobavil plénum novinářů na tiskové konferenci. Po chvilce zvážněl.

"Máme spolu nadstandardní vztah, není to jen otázka toho, že jsme spoluhráči. Pojí nás příjemné vzpomínky, letos se nám daří, jen doufám, že už na něho nenarazím nikde ve dvouhře," prohlásil Čang.

To, že se Číňanovi zadařilo ve čtyřhře a odveze si stříbrnou medaili, je prý možná i trochu zásluha českého tenisty.

"Oba jsme před tím debl nehráli, teď společně bojujeme o Turnaj mistrů. On mě dělá lepší hráčem, já zas dělám lepším deblistou jeho, určitě ještě máme plány na další turnaje," slíbil čínský tenista.

Pro něj je účast ve finále olympijského mixu malým zázrakem. "Tolikrát jsme tady utekli z mečbolů nebo z totálně nepříznivých stavů, že tohle musíme brát jako úspěch," dodal Číňan.