Ten příběh zní až neskutečně, radovala se Paloudová z olympijského semifinále

Na rychlostní kanoistiku se dala kajakářka Anežka Paloudová až na vysoké škole a už postup do semifinále olympijských her v Paříži pro ni zní pohádkově.

Anežka Paloudová na OH 2024 v Paříži | Foto: Reuters

Pětadvacetiletá rodačka z Českého Krumlova se věnovala vodnímu slalomu, potom sjezdu na divoké vodě a až v Praze se dostala ke sportu, v kterém se kvalifikovala pod pět kruhů jako první česká zástupkyně po 16 letech. V rozhovoru s českými novináři uvedla, že by její cesta mohla být inspirací.

"Skoro to tak je, ten příběh zní až neskutečně. Doufám, že by to někoho mohlo trošku inspirovat, že když nezačne s konkrétním sportem odmalička, tak je pořád šance se dostat na dobrou úroveň," prohlásila Paloudová.

Z rozjížďky na 500 metrů musela do čtvrtfinále, které ovládla a z vítězství byla nadšená.

"Doufám, že jsem aspoň trošku postrašila soupeřky. Teď se chci prát dál, ať to stojí za to. Jsem spíš skromná, lehce pesimistická v těch představách. Zatím tak postupuji jízdu od jízdy a cíl je teď se kvalifikovat do nějakého finále," uvedla.

Fandil jí i snoubenec Josef Dostál, který krátce předtím bez problémů postoupil na kajaku na kilometru přímo do sobotního semifinále.

"Ještě před mým startem, než jsem šla na vodu, jsme si dali pusu. Pak jsem šla na start, Josef fandil na tribuně. Já fanoušky slyším, vůbec jim nerozumím a snažím se eliminovat a soustředit se na svůj závod. Vím, že tam někde byl, ale rozhodně jsem ho nehledala," řekla Paloudová s úsměvem.

Sama jeho vystoupení také sledovala. "Josefův cíl byl vyloženě dojet druhý a to se mu podařilo. Má hotovo a šel mě sledovat. Podporujeme se navzájem," podotkla. Dostál po své jízdě vtipkoval, že se ho třetí Uzbek Šachrijor Muchkamov chvíli držel, jako by se mu líbil.

"Nevím, jestli nezačnu žárlit. Ale naštěstí Josef ukázal, že tolik o Uzbeka nestojí a dostatečně mu ujel. Tak doufám, že jeho srdce pořád zůstává nakloněno mně," smála se Paloudová.

Je první českou rychlostní kanoistkou pod pěti kruhy od Pekingu 2008, kde se představily Michala Mrůzková a Jana Blahová. Olympiádu si užívá, po dobu soutěží je ubytována poblíž areálu ve Vaires-sur-Marne s Dostálem.

Její sestra Karolína se jim stará o stravu a snoubencova sestra Anna o fyzioterapii.

"Zatím jsem z olympiády nenavštívila nic jiného než závodiště a ubytování. Máme rodinné prostředí a já si to hrozně užívám. Závodíme ve stejnou dobu s Josefem, takže celkově naše příprava probíhá společně a můžeme to sdílet," uvedla Paloudová.

V závěru olympiády budou chtít užít i olympijskou vesnici.

"Já se na to těším, protože jsem vesnici ještě nezažila. Jsem ráda, že si to nechávám až s čistou hlavou po závodech a budu si moct vychutnat všechno, co ta vesnice nabízí," dodala Paloudová.

Mohlo by vás zajímat: Jak zatím jediní čeští olympijští šampioni slavili v Českém domě: