"Co ten Uzbek blázní? To ho tolik přitahuju?" Dostál se při dojezdu smál do kamery

Kajakář Josef Dostál si na olympijských hrách v Paříži bez problémů zajistil už v rozjížďce postup do semifinále na trati 1000 metrů a ještě v závěru pošetřil síly. Třetí Uzbek Šachrijor Muchkamov na něj výrazně ztrácel a s vedoucím Australanem Tomem Greenem se český reprezentant do souboje o vítězství nepouštěl. Dostál řekl, že druhá pozice by pro něj měla být výhodnější.

"Studoval jsem to docela dlouho. Jsou dva postupové klíče, a pokud bude druhý, je to špatné. Ale zatím se používal postupový klíč typu jedna. Spočítal jsem si podle jmen, která jsou papírově silná, že druhé místo pro mě bude v semifinále výhodnější," uvedl Dostál.

Proto si jízdu takticky pohlídal. "Tuším, že i Uzbek chvíli přede mnou. Jel i dost blízko mě. Říkal jsem, co blázní. Jestli se mu líbím, jestli mám takovou přitažlivost. Vnímal jsem ho hodně. Ale zase jsem si říkal, že to není kluk, který by jezdil dlouhodobě vepředu, tak by bylo divné, kdyby mě dnes ohrožoval. Tak mě to nechávalo klidným. Trochu jsem doufal, že Tomovi ujedu, což se nekonalo, ale třeba to v semifinále a případně finále bude jiné," prohlásil Dostál.

Stihl i vnímat atmosféru na tribuně v areálu ve Vaires-sur-Marne. "Opravdu jsem si ji užíval. Do cíle jsem vjížděl s vypuštěným koncem. Koukal jsem na tribuny, vím, že mě zabírala kamera, tak jsem se do ní usmíval. Může se to zdát trošku jako nesportovní, na druhou stranu jsem první tři čtvrtiny závodu jel fakt ostře a dojel jsem si to tak, jak jsem potřeboval," podotkl Dostál.

V sobotu dopoledne jej čeká semifinále a o dvě hodiny později případný boj o medaili. "Nevadí mi, že je program roztažený, ale že semifinále je dvě hodiny před finále," podotkl účastník čtvrté olympiády, který bude útočit na pátý cenný kov.

Doufá, že v sobotu bude menší vítr než dnes. "Sleduju počasí a vítr už týden a vypadá to, že má klesat. Možná má foukat víc ze strany, což by mi vyhovovalo víc než tohle," prohlásil. Podle toho si také vybere loď. "Mám tu čtyři, dvě a dvě. Normální a speciální. Od každé dvě proto, kdyby se něco při transportu stalo. Takové lodě už na světě moc neexistují," podotkl.

Bydlí mimo olympijskou vesnici poblíž areálu se snoubenkou, kajakářkou Anežkou Paloudovou. "Je to super. Máme klid, rodinnou pohodu. Bydlí s námi i ségry - moje fyzioterapeutka Anička Dostálová a kuchařka Kája Paloudová. Pak ještě trenér. Jsme kousek od závodiště, je to sem asi patnáct minut," uvedl.

"Můžeme sem i pěšky. Což je lepší. Bavil jsem se třeba s Němci, kteří sem musí jezdit i hodinu. Ale když máte dojíždět hodinu a jedete dvakrát až čtyřikrát denně, tak to není úplně ono. Navíc musí do společné jídelny, fronty, jídlo není asi úplně ideální. Já ráno vstanu, v pyžamu slezu patro a jsem na snídani, kterou mám připravenou. Mám to tak rád," popsal Dostál.

Karolína Paloudová s otcem Tomášem a bratrem Mikolášem přijeli do Paříže po Seině a na kajacích urazili 360 kilometrů. "Obrovský výkon. Smekám před nimi. Já bych tohle nedokázal," ocenil Dostál a pochvaloval si Karolínino kuchařské umění. "Kája vaří především zdravě. Tuhle sezonu s námi jezdí pravidelně. Je vystudovaná nutriční fyzioterapeutka. Jídlo je takové, jaké má sportovec jíst. Díky tomu jsem asi dost zhubnul a projevuje se to i na vodě," konstatoval Dostál.

Mohlo by vás zajímat: Jak zatím jediní čeští olympijští šampioni slavili v Českém domě: