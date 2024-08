Zdržte se šikany, prosí boxerka svět. Na vlnu nenávisti hodlá odpovědět zlatem

Stala se středobodem nejdiskutovanějšího a emočně nejvypjatějšího tématu dosavadního průběhu olympijských her. Alžírská boxerka Imán Chalífová, která vzbuzuje kontroverze vyšší hladinou testosteronu v krvi, před svým úterním semifinálovým duelem vyzývá k ukončení šikany.

Alžírská boxerka Chalífová reaguje na vlnu nenávistných slovních urážek | Video: Associated Press

"Posílám vzkaz všem lidem na světě, aby dodržovali olympijské zásady. Aby se podle Olympijské charty zdrželi šikany všech sportovců, protože to má dopady, obrovské dopady. Může to lidi zničit, může to zabít jejich myšlenky, ducha a mysl," prohlásila Chalífová.

"Dá-li Bůh, tato krize vyvrcholí zlatou medailí. To by byla ta nejlepší odpověď," dodala.

Když Alžířanka ve čtvrtek vstoupila do olympijského turnaje v kategorii do 66 kilogramů a její sokyně Italka Angela Cariniová bezprostředně po úvodních inkasovaných úderech raději duel vzdala, rozhořely se vášně a rychle přerostly hranice sportu.

V prvních momentech vítězily dezinformace. Šířily se zprávy o tom, že je Chalífová biologickým mužem nebo že prošla tranzicí a má tak oproti soupeřkám silovou výhodu. Vše musel korigovat Mezinárodní olympijský výbor.

"Alžírská boxerka se narodila jako žena, je registrována jako žena, boxovala jako žena a v pasu je uvedena jako žena. Z vědeckého hlediska nedošlo k tomu, že by muž boxoval proti ženě. V on-line prostoru je neuvěřitelné množství neinformovaného napadání," uvedl v prohlášení mluvčí MOV Mark Adams.

Spoustu útoků přitom vedly renomované osobnosti se značným vlivem.

"Tohle jde za MOV a těmi, kteří určují pravidla. Je to parodie a výsměch všem olympijským sportům," napsala na sociální sítě legendární tenistka Martina Navrátilová.

Přisadila si také autorka Harryho Pottera J.K. Rowlingová, miliardář a majitel sociální sítě X Elon Musk či mnozí politici, italská premiérka Giorgia Meloniová nebo republikánský kandidát na amerického prezidenta Donald Trump. Emoce přehlušily kritické myšlení i u mnohých českých osobností.

Do kauzy se zapojila Mezinárodní boxerská asociace IBA vedená kontroverzním Rusem Umarem Kremljovem.

Právě IBA loni Chalífovou a další již jistou olympijskou medailistku Lin Jü-tching z Tchaj-wanu diskvalifikovala ze světového šampionátu, když aplikovala pravidlo o tom, že sportovkyně s mužskými XY chromozomy nemohou boxovat proti ženám.

Olympijský turnaj však organizuje MOV, který loni IBA kvůli kontroverzím s jejím řízením a financováním z olympijského hnutí vyloučil.

IBA teď Cariniové nabídla finanční odškodnění ve výši 50 tisíc dolarů, italský svaz to ale odmítl. Poražená Italka se naopak Chalífové omluvila za to, že jí po zápase nepodala ruku a částečně tím iniciovala následné pozdvižení.

"Je mi to líto. Jen chtěla boxovat, jako já. Nic proti ní nemám," uvedla s tím, že by Alžíranku nejraději objala.

Podle předního českého biologa Jaroslava Petra není možné Chalífovou jakkoli přirovnávat k muži. Uvedl to v rozhovoru pro SportsInsider.cz.

"Je to na hony daleko pravdě. Lidé si pletou intersexy (zjednodušeně přechodný stav mezi mužem a ženou) s transgendery, někdo dokonce s homosexuály. Intersex není nic proti přírodě. Konstatovat, že chromozom Y v ženském těle automaticky znamená, že je biologicky mužem, je zavádějící," prohlásil s tím, že hyperandrogenismus neznamená automatickou výhodu.

Ostatně alžírská boxerka startovala už před třemi lety na olympiádě v Tokiu a vypadla tam ve čtvrtfinále.

"Mezi muži existují obrovské rozdíly v produkci testosteronu, někdy i několikanásobné. Měli by být tedy muži s vysokými hladinami testosteronu nějak omezování za to, protože získávají větší výhodu?" vysvětlil Petr.

Chalífová ve čtvrtfinále olympijského turnaje porazila Maďarku Lucu Annu Hámoriovou a zajistila své zemi první boxerskou medaili od Sydney 2000. Druhý její zápas v Paříži žádnou kontroverzi nepřinesl.

"Nemůžu říct o své soupeřce jediné špatné slovo. Posledních pár dnů bylo pro všechny náročných. Respektuju ji, nemyslím si o ní nic zlého, protože tahle celá situace není její vina," řekla Maďarka.

V úterý večer se Imán Chalífová pokusí postoupit do boje o zlato, soupeřkou jí bude Thajka Džandžem Suvannapchengová.