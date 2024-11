Zahraniční ligy: Fantastický Schick vítězným gólem Leverkusenu překonal i Nedvěda

Patrik Schick zařídil ve 12. bundesligovém kole Leverkusenu vítězství 2:1 na hřišti Unionu Berlín a je nejlepším českým střelcem ve čtyřech nejprestižnějších fotbalových ligách. Svým 74. gólem překonal Pavla Nedvěda. Reprezentační útočník navíc vyrovnal klubový rekord Ulfa Kirstena, když při 100. startu za Bayer vstřelil 48. branku.

Soccer Football - Bundesliga - 1. FC Union Berlin v Bayer Leverkusen - Stadion An der Alten Forsterei, Berlin, Germany - November 30, 2024 Bayer Leverkusen's Patrik Schic | Foto: Reuters

Leverkusen otevřel skóre už ve druhé minutě, rychlý brejk zakončil Frimpong. Domácí odpověděli v závěru úvodní půlhodiny zásluhou Korejce Čong U-jonga. Schick rozhodl zápas v 71. minutě. Střídající Wirtz jej přesným centrem našel ve vápně a český útočník se prosadil hrudníkem.

Schick navázal na hattrick z minulého kola a na přesný zásah v úterním zápase Ligy mistrů proti Salcburku. V bundeslize se prosadil ve třetím zápase v řadě a celkem má v tomto ročníku soutěže na kontě pět branek.

"Dostávám víc příležitostí a pak je samozřejmě snazší dávat góly. Florian Wirtz je neuvěřitelný hráč, přihrál mi to velmi, velmi dobře. Je to rozdílový hráč," pochvaloval si Schick, jenž se většího herního vytížení a návratu do základní sestavy dočkal po zranění nigerijského útočníka Victora Bonifacea.

"Nedělám nic zvláštního oproti dřívějšku. Snažím se tvrdě pracovat, jsem v dobré formě a cítím se výborně," dodal český reprezentant.

Jeho přínos ocenil kapitán Lukas Hradecky. "Boniface i Schick jsou pro tým důležití. Mám radost z obou, když skórují - a teď je to na Patrikovi. Vepředu si vede skvěle," pochválil českého kanonýra finský brankář.

Svěřenci Xabiho Alonsa se v tabulce posunuli na třetí místo před Lipsko, které doma prohrálo s Wolfsburgem vysoko 1:5 a ztratilo body už počtvrté v řadě. Hosté vedli po úvodní čtvrthodině už 3:0, dvakrát se trefil Alžířan Amúra. Wolfsburg vyhrál potřetí za sebou a posunul se na sedmé místo.

Pátý Freiburg utnul čtyřzápasovou sérii bez výhry a porazil Mönchengladbach 3:1. Dva góly dal Höler. Tomáš Čvančara za poražené nastoupil v 78. minutě. Borussia prohrála po pěti zápasech a v tabulce je devátá.

Barcelona překvapivě prohrála

Fotbalisté Barcelony ve španělské lize podlehli Las Palmas 1:2. Lídr tabulky poprvé v sezoně prohrál na domácí půdě a z posledních tří zápasů získal jen bod. Svěřenci Hansiho Flicka mají na druhý Real Madrid náskok čtyř bodů, ale odehráli o dvě utkání více. Porážka pokazila Kataláncům oslavy 125 let od založení klubu, navíc se jim zranil obránce Alejandro Balde.

Hosté šli do překvapivého vedení čtyři minuty po přestávce. Akci začínající u brankáře Cilessena dovedl do zdárného konce odchovanec barcelonské akademie Ramírez. Po hodině hry si domácí kapitán Raphinha navedl míč na střed půlkruhu a tvrdou přízemní střelou vyrovnal. Sedmadvacetiletý Brazilec dal devátý gól v sezoně a osamostatnil se na druhém místě střelecké tabulky, šest branek za spoluhráčem Lewandowským.

Nerozhodný stav ale platil jen šest minut. Muňozovu chytrou průnikovou přihrávku zužitkoval útočník Silva. V šesté minutě nastavení mohli domácí vyrovnat. Lewandowski však místo přihrávky lépe postavenému Torresovi volil střelu, kterou zblokoval jeden z domácích obránců.

Las Palmas, které bylo před zápasem v tabulce sedmnácté, vyhrálo v Barceloně poprvé od sezony 1971/72 a celkově teprve potřetí. Jinak na jejím stadionu utrpělo 34 porážek a třikrát si odvezlo bod.

"Jsme nadšení, protože jsme se zapsali do historie," řekl Sandro Ramírez. "Když jdete do sezony, říkáte si, že tyhle zápasy obvykle vyhraje ten větší. Ale jestli něčemu věříme, tak je to naše schopnost tvrdě pracovat celý týden, abychom předvedli takovýhle výsledek."

Barceloně nepomohl ani návrat talentovaného Yamala, který byl tři týdny mimo hru s poraněným kotníkem. Sedmnáctiletý útočník naskočil v druhém poločase.

"Upřímně řečeno, nepovedlo se nám to," řekl trenér Flick. "Když máme hru pod kontrolou, daří se nám a vytváříme si příležitosti. Ale když to nejde, máme problém. Musíme se znovu najít. Čeká nás několik těžkých zápasů v lize a pak Dortmund (v Lize mistrů)," dodal kouč Barcelony.

Německá fotbalová liga - 12. kolo:

Augsburg - Bochum 1:0 (38. Tietz z pen.), Brémy - Stuttgart 2:2 (6. Njinmah, 76. Stage - 20. a 85. Demirovič), Freiburg - Mönchengladbach 3:1 (41. a 63. Höler, 49. Doan - 61. Kleindienst), Lipsko - Wolfsburg 1:5 (82. Orbán - 4. a 16. Amúra, 5. Tomás, 64. Maehle, 90.+1 Behrens), Union Berlín - Leverkusen 1:2 (29. Čong U-jong - 2. Frimpong, 71. Schick),

18:30 Dortmund - Bayern Mnichov.

Tabulka:

1. Bayern Mnichov 11 9 2 0 36:7 29 2. Frankfurt 11 7 2 2 27:16 23 3. Leverkusen 12 6 5 1 28:19 23 4. Lipsko 12 6 3 3 19:14 21 5. Freiburg 12 6 2 4 16:16 20 6. Dortmund 11 6 1 4 22:18 19 7. Wolfsburg 12 5 3 4 25:19 18 8. Stuttgart 12 4 5 3 23:21 17 9. Mönchengladbach 12 5 2 5 18:17 17 10. Mohuč 11 4 4 3 18:14 16 11. Union Berlín 12 4 4 4 10:11 16 12. Brémy 12 4 4 4 19:24 16 13. Augsburg 12 4 3 5 14:23 15 14. Hoffenheim 11 3 3 5 17:22 12 15. St. Pauli 12 3 2 7 10:15 11 16. Heidenheim 11 3 1 7 15:20 10 17. Kiel 12 1 2 9 13:31 5 18. Bochum 12 0 2 10 10:33 2

Španělská fotbalová liga - 15. kolo:

FC Barcelona - Las Palmas 1:2 (61. Raphinha - 49. Ramírez, 67. Silva), Alavés - Leganés 1:1 (87. Vicente - 67. Rodríguez),

18:30 Espaňol Barcelona - Celta Vigo,

21:00 Valladolid - Atlético Madrid.

Tabulka: