Z "šíleného" Lehečky jde strach. Rusa zdrtil drsnou statistikou a vyrovnal Berdycha

Už jen připsat si skalp hráče z první světové pětky je nevídaný úspěch. Český tenista Jiří Lehečka k tomu ale uprostřed kalifornské pouště přidává i úžasné statistiky. Světová média si všímají, jak dvaadvacetiletý talent rychle vystupuje ze stínu učitele Tomáše Berdycha. V Indian Wells si v úterý zahraje o čtvrtfinále.

Bylo mu sotva jedenáct let, když Tomáš Berdych ve čtvrtfinále turnaje v Cincinnati zdolal světovou dvojku Brita Andyho Murrayho, a přehrál tak na tvrdém povrchu turnaje Masters hráče z top 5.

Od té doby se to žádnému českému tenistovi nepovedlo.

Až právě Lehečkovi, po dalších jedenácti letech. A Berdycha má nyní po svém boku jako trenéra a mentora.

Jeho skalp světové pětky Rusa Andreje Rubljova obletěl světová média, která obdivují suverénní výkon mladého Čecha.

"Zápas ve velké stylu uzavřený esem," napsal například italský tenisový web WeAreTennis Italia.

Lehečka ale sám sebe nijak nepřekvapil.

"Všichni, já i celý můj tým, jsme věděli, že mám na to takové hráče porazit. Stačilo se soustředit na to, abych to byl já, kdo zaútočí jako první, abych nedal soupeři příliš svobody," nechal se slyšet Lehečka.

Hráče z top 10 porazil po sérii osmi porážek v řadě a celkově si vylepšil bilanci na 3:13. Tentokrát jde ale spíš o to, jakým způsobem se v zápase prezentoval. Ruského favorita smetl za hodinu a osmnáct minut dvakrát 6:4.

"Šílené statistiky od Lehečky," sdílela jedna z tenisových fanynek oficiální data na sociální síti X.

Český tenista vyhrál 93 procent míčů po prvním servisu, jeho forhendy létaly přes síť rychlostí 133 kilometrů za hodinu, což ho řadí do první trojky hráčů v Indian Wells. Nečelil jedinému brejkbolu a posbíral 31 vítězných úderů.

"Cítím se jistější. Má hra se zlepšuje. Loni to byl můj první rok na okruhu, kdy jsem objel všechny velké turnaje. Už jsem zkušenější, poučil jsem se z předchozích chyb," myslí si Lehečka.

Teď před ním stojí nová výzva - Řek Stefanos Tsitsipas. Ten má zatím daleko k formě, kterou předváděl, když mu patřila třetí příčka na světě. Nyní je těsně za hranou první desítky a také doufá, že je na nejlepší cestě vzhůru.

"Vím, že mě čekají složité zápasy. To k životu mimo světovou desítku patří. Pamatuju si na duely proti hráčům mimo dvacítku nebo třicítku, kteří měli takovou formu, že si nezasloužili být takhle nízko. Tak třeba i já takhle vyvinu tlak na ostatní kluky," věří si řecký tenista.

Ať už úterní bitva dopadne jakkoli, Lehečka by si měl pouštní tenisovou jízdou v Kalifornii dokráčet k místu v první světové třicítce. Případné čtvrtfinále by ho katapultovalo průběžně někam na 27. příčku.

Zápas o postup do poslední osmičky v Indian Wells mezi českým tenistou a Tsitsipasem je na programu po 19. hodině českého času a deník Aktuálně.cz vám ho přinese v online reportáži.