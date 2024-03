Lehečka - Tsitsipas 1:0. Čech v osmifinále v Indian Wells ovládl první set

Magazín

Kvůli větě "nejde to" se vztekal, herečky často svlékal. Nejlepší filmy Karla Kachyni

Letos je to 100 let, co se slavný režisér narodil 1. května 1924 ve Vyškově, a 20 let, co 12. března 2004 v Říčanech zemřel.