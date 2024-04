Domácí MS bez Jana Kováře. Rulík s velezkušeným centrem nepočítá

Z boje o nominaci na květnové mistrovství světa v hokeji v Praze a Ostravě vypadl útočník Jan Kovář. Kouč Radim Rulík oznámil zkušenému centrovi a kapitánovi švýcarského Zugu, který se během kariéry představil na sedmi šampionátech a dvou olympiádách, že s ním pro turnaj nepočítá.

Rulík to dnes uvedl v rozhovoru s novináři na startu další fáze přípravného kempu v Českých Budějovicích.

"Myslím, že právě mezi centry tady máme největší konkurenci, protože teď jich tady máme sedm. S Honzou jsem osobně mluvil. Neměl úplně takovou sezonu jako v minulém ročníku. Řekl jsem mu proto, že ho nezařadím do nominace," řekl Rulík.

Čtyřiatřicetiletý Kovář se v dosavadním průběhu reprezentační sezony představil v únoru na Švédských hokejových hrách. Ve dvou zápasech jednou skóroval.

Na klubové scéně pro něho ročník skončil před více než týdnem. Zug, s nímž slavil v letech 2021 a 2022 zisk mistrovského titulu, skončil stejně jako loni v semifinále. Nad jeho síly byl Curych, vítěz základní části švýcarské nejvyšší soutěže zvítězil 4:0 na zápasy.

Zatímco v dlouhodobé fázi minulého ročníku si Kovář během 52 zápasů připsal 50 bodů za 20 branek a 30 asistencí, ovládl týmové bodování a byl šestý v celé lize, tentokrát zůstal na 28 bodech ve 47 startech (9+19). V klubové produktivitě byl pátý. Za deset startů ve vyřazovacích bojích přidal gól a pět nahrávek.

"Během sezony jsme spolu měli několik rozhovorů, komunikovali jsme a byli jsme domluvení, že mu po skončení sezony dám vědět, jak to s ním vypadá, abych ho nedržel v nějaké nejistotě a on si mohl podle té situace udělat program po sezoně. Ví tedy přímo ode mě, že letos to padne na jiné hráče," uvedl Rulík.