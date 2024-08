Další posila pro Součka a spol. Z PSG bude hostovat španělský reprezentant

Devátým novým fotbalistou West Hamu United v letošním letním přestupním období se stal španělský reprezentant Carlos Soler. Sedmadvacetiletý záložník přichází na roční hostování z týmu francouzského mistra Paris Saint-Germain.

O transferu dalšího nového spoluhráče Tomáše Součka a Vladimíra Coufala informoval londýnský klub na svém webu.

Soler je odchovancem Valencie, s níž odehrál šest sezon v La Lize, vyhrál Španělský pohár a byl i jejím kapitánem. Do PSG odešel v roce 2022 s bilancí 182 ligových startů a 31 gólů. V pařížském velkoklubu za dvě sezony nastoupil v Ligue 1 do padesáti utkání a dal pět branek, v obou letech slavil titul a letos i zisk Francouzského poháru.

V národním týmu zasáhl do 14 utkání a dal čtyři góly včetně trefy v předloňském duelu Ligy národů proti Česku v Málaze (2:0). Stříbrný olympijský medailista z Tokia 2021 a evropský šampion do 21 let z roku 2019 naposledy oblékl národní dres na předloňském mistrovství světa v Kataru.

Kádr West Hamu naopak opustil marocký reprezentační obránce Najíf Adžuird. Člen čtvrtého týmu z MS v Kataru bude do konce sezony hostovat v San Sebastianu.