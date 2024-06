Na hraně nemožného. Vondroušová musí útočit na labilitu Šwiatekové, říká Šavrda

Porazit Igu Šwiatekovou v Paříži na antuce? Na hranici nemožného. Markéta Vondroušová se přesto pokusí o senzaci, strašidelně dominující světovou jedničku v úterý po poledni vyzve na dvorci Philippea Chatriera ve čtvrtfinále grandslamového Roland Garros.

Šwiateková útočí na čtvrtý titul z French Open, její pařížskou nadvládu přerušila jen Barbora Krejčíková v roce 2021. Dominanci i herní styl polské favoritky už tenisový svět přirovnává k Rafaelu Nadalovi.

Neočekává se od ní nic jiného než další triumf.

"Pokud zůstane zdravá, bude jedničkou dalších pět let. Její hra na antuce je výjimečná, téměř perfektní. Předpokládám, že v Paříži vyhraje v kariéře nejméně deset trofejí," prohlásil expert Eurosportu Mats Wilander.

Soupeřky polská favoritka vyděsila v nedělním třetím kole, ve kterém zesměšnila Anastasii Potapovovou. Rusce nedovolila získat ani jedinou hru.

"Ten zápas bych ani nechtěl hodnotit, protože prohrát zápas za čtyřicet minut 0:6, 0:6, to je spíš ostuda Potapovové než cokoli jiného," reagoval v rozhovoru pro Aktuálně.cz Vladislav Šavrda, šéf tenisového klubu I. ČLTK, v němž Markéta Vondroušová vyrostla pro světový tenis.

Právě ona bude další vyzývatelkou polské královny a Šavrda ji rozhodně předem neodepisuje.

Naději vidí v posledních výkonech české tenistky, podle něj mají jednoznačně stoupající tendenci.

"Moc se mi líbilo, jak hrála Markéta proti Danilovičové. To byla velice kvalitní soupeřka, která vyřadila silnou Američankou Collinsovou, podle mě kandidátku na semifinále. Je vidět, že se Markéta s rostoucí kvalitou soupeřek výrazně zlepšuje," uvedl Šavrda.

Výhodou Vondroušové může být nulové očekávání. Sama tenistka zdůraznila, že jí před čtvrtfinále odpadá veškerý stres.

"Momentální pocit, že jde proti světové jedničce, jí může jen pomoct. Určitě se pokusí překvapit, nemá co ztratit. Čtvrtfinále samo o sobě je báječný výsledek," podotkl manažer štvanického klubu.

V současném tenisovém projevu Šwiatekové nenachází žádné slabiny.

"Je v životní formě a nepochybně je teď nejlepší na světě. Výborně běhá. Z hlediska úderů a pohybu tam skutečně žádné slabiny nevidím," vyjmenoval Šavrda, okamžitě však dodal nadějné slovíčko "ale".

"Herně je perfektní, ale za mírnou slabinu považuji určitou nervovou labilitu, když se zápas nevyvíjí podle jejích představ. Ve stresových situacích nevypadá úplně vyrovnaně. Často pak komunikuje se svým boxem, se svou psycholožkou. Není v tom nejsilnější," zamyslel se zkušený odborník.

Právě na tuhle drobnou nedokonalost polské favoritky musí podle něj Vondroušová útočit.

"Jde o to, udržovat ji v napětí, ve vyrovnaném stavu. Aby se obávala o výsledek," dodal.

Vondroušová má se Šwiatekovou silně negativní vzájemnou bilanci. Prohrála s ní ve všech čtyřech střetnutích kariéry, navíc nevyhrála ani set.

Dvakrát se utkaly loni, v Cincinnati a na Turnaji mistryň. V obou případech prohrála Češka první set až v tie-breaku, ve druhém už ale vůbec nestačila a padla v Americe 6:7, 1:6, v Cancúnu dokonce 6:7, 0:6.

"Jednou to přece musí přijít, jednou ji taky musí porazit. Jestli to bude zítra, to nevím, ale věřím, že jednou recept najde," poznamenal Šavrda a doufal ve vyrovnaný a napínavý duel.

Podmínkou takového scénáře je nadstandardní výkon Vondroušové na servisu.

"Pokud má Igu ohrozit, bude to nutnost. Maky má svou hru, může během zápasu leccos změnit, ale primárně jde o to, aby nemusela zuby nehty bojovat o svůj servis. To je pak stresující," vysvětlil bývalý daviscupový kapitán.

A připomněl, že se Vondroušová v živém žebříčku posunula na páté místo. Považuje to za "něco úžasného".

Češka je první tenistkou z těch, které momentálně nahánějí aktuálně odskočenou "velkou čtyřku" - Igu Šwiatekovou, Arynu Sabalenkovou, Jelenu Rybakinovou a Coco Gauffovou.

Čtvrtfinále v Paříži je navíc pro čtyřiadvacetiletou hráčku důležité z hlediska letošního bodového zisku. Na Wimbledonu totiž bude obhajovat obrovskou porci za loňský senzační titul.

"Byla tam hrozba případného prudkého pádu. Díky úspěchu v Paříži už může být víc v klidu, zajistila si určitou bodovou náhradu. To znepokojení už tam takové není, což určitě s nervy také pomáhá," řekl Šavrda.

Čtvrtfinále Roland Garros mezi trojnásobnou šampionkou Igou Šwiatekovou a finalistkou z roku 2019 Markétou Vondroušovou bude deník Aktuálně.cz v úterý sledovat v on-line reportáži.