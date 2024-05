Vondroušovou kanár nezlomil, Bouzková jde na vládkyni. V Paříži omezili alkohol

Markéta Vondroušová a Marie Bouzková zvládly na Roland Garros úspěšně dohrávky a postoupily do 3. kola. Turnajová pětka Vondroušová porazila i v dnes přerušeném duelu Američanku Katie Volynetsovou 0:6, 6:1, 6:4 a utká se s Francouzkou Chloé Paquetovou, která zdolala Kateřinu Siniakovou 3:6, 7:6, 7:6. Bouzková dotáhla k vítězství duel s Chorvatkou Janou Fettovou a narazí na Igu Šwiatekovou.

Finalistka turnaje z roku 2019 Vondroušová postoupila do 3. kola antukového grandslamu potřetí v kariéře a poprvé od roku 2021.

Podruhé v sezoně vyhrála utkání, v němž obdržela "kanára". Podařilo se jí to také na únorovém turnaji v Dauhá proti Belgičance Greet Minnenové.

Utkání Vondroušové s Volynetsovou začalo již ve středu, kvůli nepříznivému počasí ale bylo za stavu 0:6, 4:1 z pohledu české tenistky odloženo. Déšť narušil také dnešní program. Vítězka loňského Wimbledonu Vondroušová stihla po návratu na kurty vyhrát jeden game, než byl duel na téměř tři hodiny opět přerušen.

Po návratu se podařilo stříbrné olympijské medailistce z Tokia druhý set dotáhnout a v rozhodující sadě utekla do vedení 4:0. Volynetsová sice manko jednoho brejku smazala, i přes bojovný závěr už ale nesrovnala. Vondroušová ukončila utkání při třetím mečbolu.

Také Siniaková s Paquetovou se měly utkat ve středu a dnes byl jejich duel kvůli dešti dvakrát přerušen. Česká reprezentantka otočila v prvním setu nepříznivý stav 1:3 pěti vítěznými gamy za sebou. Na začátku druhé sady bylo utkání poprvé přerušeno. Po návratu Siniaková nezužitkovala náskok 3:1 a ve zkrácené hře prohrála 2:7.

V rozhodujícím setu se Paquetová ujala vedení 2:0, než byl duel opět přerušen. Siniaková po návratu dvakrát prolomila soupeřčin servis a podávala na vedení 5:3. Podání ale ztratila a rozhodla super tie-break. V něm 136. hráčka světa Paquetová získala vedení 5:0, a přestože Siniaková snížila na 6:7, další tři míčky získala francouzská tenistka.

Bouzková měla duel s Fettovou i před středečním přerušením dobře rozehraný. Do dohrávky vstupovala s vedením 6:2, 1:0. Od stavu 2:2 pak získala zbývající čtyři hry a využila druhý mečbol. Bouzková se dvouhře probojovala do 3. kola Roland Garros poprvé v kariéře.

O postup by dnes měla zabojovat také Linda Nosková proti Rumunce Irině-Camelii Beguové. Tomáš Macháč už rozehrál duel s Argentincem Marianem Navonem.

Djokovič ještě neztratil ani set

Obhájce titulu a první tenista světa Srb Novak Djokovič ve druhém kole Roland Garros porazil 6:4, 6:1 a 6:2 Roberta Carballése ze Španělska. Na pařížském grandslamu zatím neztratil ani set.

Carballés vzdoroval favorizovanému soupeři pouze v první sadě, potom už mu vítěz rekordních 24 grandslamů povolil pouhé tři gamy. V dalším kole sedmatřicetiletý Djokovič narazí na vítěze duelu mezi domácím Gaelem Monfilsem a Lorenzem Musettim z Itálie.

V ženské dvouhře po výhře dvakrát 6:2 nad Mojukou Učidžimovou z Japonska prošla do třetího kola Aryna Sabalenková z Běloruska. Druhá hráčka světa, kterou nyní čeká Španělka Paula Badosaová, odehrála utkání v dalším propršeném dni stejně jako Djokovič pod zataženou střechou.

"To je malá výhoda nasazených hráčů, protože hrajeme na velkých kurtech se střechou. Takže bez ohledu na to, jaké je počasí, máme jistotu, že svůj zápas odehrajeme. A to hodně pomáhá," citovala agentura Reuters Sabalenkovou.

Turnaj se snaží umravnit fanoušky

Na tenisovém Roland Garros platí ode dneška zákaz popíjení alkoholických nápojů v hledišti. Pořadatelé pařížského grandslamového turnaje omezení zavedli ve snaze umravnit fanoušky.

Na jejich chování si stěžoval například belgický tenista David Goffin, na něhož při zápase s domácím Giovannim Mpetshim Perricardem plivl někdo z diváků žvýkačku. O novém nařízení informovala ředitelka turnaje Amélie Mauresmová.

S neukázněnými diváky měla problém i světová jednička Polka Iga Šwiateková. Obhájkyně titulu ve středečním v duelu s Japonkou Naomi Ósakaovou v závěru zápasu opakovaně žádala, aby fanoušci nekřičeli během výměn.

"Jsme samozřejmě rádi, že jsou lidé ze sledování tenisu nadšení, že jsou vtažení do zápasů, dávají najevo své pocity a emoce. Jsou ale určité věci, které už nesmí zajít dál. Bylo potřeba zavést opatření," řekla bývalá elitní tenistka Mauresmová.

"Alkohol byl až do nynějška v hledišti povolen - to skončilo," uvedla.

V areálu ale dál budou alkoholické nápoje k dostání.

Rozhodčí navíc dostali pokyn, aby po fanoušcích důsledně vyžadovali "respekt pro hráče a hru". Posílena budou i bezpečnostní opatření. "Porušování pravidel nebudeme tolerovat," řekla Mauresmová.

Tenisový grandslamový turnaj French Open (antuka, dotace 53,5 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Djokovič (1-Srb.) - Carballés (Šp.) 6:4, 6:1, 6:2, Hurkacz (8-Pol.) - Nakashima (USA) 6:7 (2:7), 6:1, 6:3, 7:6 (7:5), Auger-Aliassime (21-Kan.) - Squire (Něm.) 6:4, 4:6, 6:3, 6:2, Bergs (Belg.) - Marterer (Něm.) 3:6, 6:3, 6:1, 6:3, Medveděv (5-Rus.) - Kecmanovič (Srb.) 6:1, 5:0 skreč, Dimitrov (10-Bulh.) - Marozsán (Maď.) 6:0, 6:3, 6:4, Korda (27-USA) - Kwon Sun-u (Korea) 6:4, 6:4, 1:6, 6:3, Arnaldi (It.) - Müller (Fr.) 6:4, 6:1, 6:3, Zverev (4-Něm.) - Goffin (Belg.) 7:6 (7:4), 6:2, 6:2, Shapovalov (Kan.) - Tiafoe (25-USA) 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, 6:4, Griekspoor (26-Niz.) - Darderi (It.) 7:6 (7:2), 6:3, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Vondroušová (5-ČR) - Volynetsová (USA) 0:6, 6:1, 6:4, Paquetová (Fr.) - Siniaková (32-ČR) 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (10:6), Bouzková (ČR) - Fettová (Chorv.) 6:2, 6:2, Danilovičová (Srb.) - Collinsová (11-USA) 6:7 (3:7), 7:5, 6:4, Keysová (14-USA) - Šarífová (Eg.) 6:0, 7:6 (9:7), Mertensová (25-Belg.) - Martičová (Chorv.) 6:4, 6:3, Cocciarettová (It.) - Bucsaová (Šp.) 6:1, 6:4, Samsonovová (17-Rus.) - Anisimovová (USA) 6:2, 6:1, Fernandezová (31-Kan.) - Wang Si-jü (Čína) 6:3, 6:4, Wang Sin-jü (Čína) - Tomovová (Bulh.) 7:5, 5:7, 6:1, Sabalenková (2-Běl.) - Učidžimaová (Jap.) 6:2, 6:2, Rybakinová (4-Kaz.) - Rusová (Niz.) 6:3, 6:4, Vekičová (Chorv.) - Kosťuková (18-Ukr.) 7:5, 6:4, Jastremská (30-Ukr.) - Wang Ja-fan (Čína) 6:2, 6:0, Potapovová (Rus.) - Golubicová (Švýc.) 6:2, 6:2, Badosaová (Šp.) - Putincevová (Kaz.) 4:6, 6:1, 7:5, Svitolinová (15-Ukr.) - Parryová (Fr.) 6:4, 7:6 (7:3).